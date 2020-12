E134 var stengt ved Haugesund på grunn av røyk fra brann

Politiet i Sør-Vest opplyser lørdag kveld om at en lagerbygning står i full fyr.

På grunn av brannen var E134 ved Ørpetveit stengt for stengt for trafikk. Sør-Vest politidistrikt ble varslet om brannen klokken 21.50 lørdag kveld.

– Det er meldt om full overtenning på bygningen som trolig er et lager. Røyken legger seg i tillegg over E134 like ved, skriver politiet på twitter.

Politiet oppdaterer klokken 22.06 med at E134 er stengt på grunn av røyken.

Klokken 23.12 kunne politiet gledelig meddele at veien nå var åpnet for trafikk igjen.