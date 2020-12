Arsenal-krisen fortsetter: – De ser ut som små skolegutter

Mikel Arteta og Arsenal har nå gått syv Premier League-kamper uten seier. Lørdagens tap sørger for at det er klubbens verste start på 46 år.

Everton–Arsenal 2–1 (2–1)

Se sammendraget fra kampen øverst!

Mikel Arteta har hatt store problemer med å få sving på Arsenal denne sesongen. Lørdag tok han turen til Liverpool for å møte sin gamle klubb Everton.

Det ble et tøft møte for den pressede Arsenal-sjefen.

Etter nok et tap har Arsenal nå gått syv kamper i Premier League uten seier. Forrige gang London-klubben tok tre poeng i ligaen var 1. november mot Manchester United.

– I store deler av første omgang så det ut til at det var små skolegutter mot voksne profesjonelle, sa TV 2s fotballekspert Trevor Morley i pausen.

Arsenal presset hjemmelaget hardt de siste minuttene, men klarte ikke å komme seg forbi Everton-forsvaret. Likevel mente Mikel Arteta etter kampen at man ikke kan skylde på spillerne.

– Vi slipper inn et selvmål og en dødball. Vi dominerer kampen og skaper sjanser, men igjen har vi ikke med oss flaksen. Guttene kjemper og holder sammen. Man kan ikke ta dem på noe.

– Vi er nødt til å starte med å ta trepoengere med én eneste gang, sier Arteta etter kampen.



Selvmål og straffespark

Arsenal måtte klare seg uten Gabriel og Granit Xhaka som sonet karantene. Det hjalp heller ikke at Pierre-Emerick Aubameyang måtte stå over kampen grunnet skade.

Det tok ikke lengre enn 22 minutter for Everton å ta ledelsen mot Arsenal. Alex Iwobi fikk ballen ute til høyre og svingte den innover mot Dominic Calvert-Lewin. Målmaskinen fikk hodet sitt på ballen.

Ballen gikk via vikarierende Arsenal-kaptein Rob Holding. Dermed var Bernd Leno utspilt i Arsenal-målet, og Everton kunne juble for kampens første mål.

Åtte minutter senere var det Arsenals tur å juble.

Nicolas Pépé muligheten fra straffemerket. Der var han iskald og ventet til Jordan Pickford slengte seg, så plasserte han ballen motsatt.

De to siste kampene har Arsenal fått to røde kort, og det spørs om ikke Dani Ceballos burde lidd samme skjebne i den første omgangen. En stygg stempling på Yerry Mina kunne fort sendt spanjolen tidlig i dusjen.

– Jeg mener det er et soleklart rødt kort, var dommen til TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Everton slo tilbake

Like før pause doblet Everton ledelsen. Først vartet Leno opp med en feberredning etter et langskudd fra Calvert-Lewin, men da Yerry Mina steg til værs på det påfølgende hjørnesparket var han sjanseløs.

Dermed kunne hjemmelaget gå til pause med ledelsen.

– Arsenal er langt unna Everton på det fysiske. Everton dominerte duellene. Everton-spillerne tar ballen fra dem som om de er små barn, sa Trevor Morley i pausen.

I andre omgang skjedde det meste rundt midtbanen. Det var få store sjanser, men Arsenal fikk en gedigen mulighet da Jordan Pickford feilberegnet et innlegg.

Ballen havnet hos David Luiz som hamret ballen i stolpen.

Tapet gjør at Arsenal havner enda lengre bak i jakten på Europaspill. Etter 14 kamper står de med fattige 14 poeng. Det er et poeng i snitt, mens Liverpool topper tabellen med 31 poeng. Over dobbelt så mye som Arteta & co.

14 poeng på 14 kamper er den verste starten siden 1974/1975-sesongen. Da sto de med tolv poeng på 14 kamper.

For Everton ser det langt lysere ut. Seier mot Chelsea, Leicester og Arsenal på én uke betyr at blåtrøyene klatrer opp på 2. plass bak byrival Liverpool.