Lekte med Viking: Bodø/Glimt avsluttet sesongen med seier

Bodø/Glimt - Viking 3-0

Før kveldens kamp mot Viking hadde Bodø/Glimt for lengst sikret seg et historisk seriegull. Men med heder og ære igjen å spille for, hadde Kjetil Knutens gullgutter alle intensjoner om å avslutte sesongen med stil.

– Vi har klart å la toget gå i 30 kamper. Vi klarer det i dag også. Det gjør at medaljen og alt vi får blir så mye større, sa suksesstrener Kjetil Knutsen til Eurosport etter kampen.

– Jeg er mest stolt av laget, kulturen vi har, måten vi står sammen på. Det er en 11-er som spiller mye, men de som står bak og fighter hver dag. Det er så mange ting, samholdet, driven og sulten. Det er det største for meg, fortsatte Knutsen, som var tydelig beveget etter at Bodø/Glimt hadde fått tildelt pokalen.

Zinckernagel er årets spiller i Eliteserien

Etter kampen ble Philip Zinckernagel kåret til årets spiller i Eliteserien. Dansken fikk prisen overrakt av lagkamerat og Glimt-kaptein Ulrik Saltnes.

– Jeg vil takke mine lagkamerater og trenerteamet. Uten dem hadde jeg ikke stått her og fått denne, sa Zinckernagel til Eurosport.



Zinckernagels lagkamerater Patrik Berg og Jens Petter Hauge var også nominert til prisen.

Kveldens kamp kan ha vært den siste i Glimt-drakt for Zinckernagel, i likhet med flere av gullguttene. Jens Petter Hauge leverer allerede varene for A.C Milan, og det ryktes om stor utenlandsk interesse rundt flere sentrale spillere.

Åpnet ballet før kvarteret spilt

Viking startet kampen disiplinert og kompakt, men etter 14 minutter åpnet Sondre Brunstad Fet ballet. Etter at en feilvendt Kasper Junker la igjen til midtbanespilleren på 20 meter, dunket han ballen i mål via et Viking-bein. Syv minutter senere la Junker selv på til 2-0, etter en retur fra Iven Austbø i bortelagets mål.

Bodø/Glimt fortsatte å rulle opp angrep som hentet ut av boken til Thorir Hergeirsson og håndballandslaget. Først fikk Philip Zinckernagel en scoring annullert for offside, men så scoret Junker sin andre for kvelden da Bodø/Glimt kontret med fem mot tre mann. Junker ligger nå godt an til å bli årets toppscorer i Eliteserien, med 27 mål mot Amahl Pellegrinos 25. Kristiansund spiller sin siste kamp for sesongen mot FK Haugesund tirsdag.

Med tre mål i kveldens kamp har Bodø/Glimt slettet nok en tidligere rekord fra historiebøkene. Bodø/Glimt ender med 103 mål på 30 kamper. Det gir et målsnitt på 3,43 mål per kamp. Dermed slår de Rosenborgs gamle rekord fra 1997, på 3,35 mål per kamp (87 mål på 26 kamper).