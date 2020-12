– Ikke i min villeste fantasi hadde jeg trodd vi skulle gjennomføre

Søndag kveld avsluttes håndball-EM med Norge mot Frankrike i finalen.

Etter at Norge trakk seg som arrangør, var det høyst usikkert om danske myndigheter kom til å gi Det danske håndballforbundet (DHF) grønt lys til å arrangere mesterskapet denne måneden.

Da det omsider ble klart at EM fikk lov til å holdes i Herning og Kolding, ble det fryktet «et kaos uten like» på grunn av koronasituasjonen.

Det startet heller ikke så bra da både Romania og Serbia kom til Danmark med smitte. Koronasmitten gjorde også at Serbia-Nederland måtte flyttes.

SPÅDDE KAOS: TV 2s håndballekspert Bent Svele. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Det er ingen tvil om at det har fungert optimalt for arrangørene. Vi hører også trenere og spillere hylle arrangørene. Danskene er gode på å arrangere mesterskapet, selv om det kanskje er mer flaks enn forstand i år, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Jeg var helt sikker på at det skulle smelle da Romania og Serbia kom med smitte, og det tror jeg det fort kunne gjort, men de hadde flaks og klarte å luke det ut, fortsetter han.

Trodde ikke på fullføring

Det er også stor glede og lettelse hos EM-arrangørene.

– Det har vært en stor suksess. Ikke bare for de to lagene som kjemper om EM-tittelen, men for håndball og idrett. For tre uker siden hadde jeg ikke i min villeste fantasi trodd vi skulle gjennomføre dette mesterskapet. Alt har gått over all forventning, sier Morten Stig Christensen, generalsekretær i Det danske håndballforbundet (DHF).

– Jeg er takknemlig for det spillerne har gjort her. Det er ikke enkelt å holde seg på hotellet i tre uker. Jeg vet hvor glade de har vært for lufteturene sine. De har også klart å levere god håndball, sier Martin Hausleitner, generalsekretær i Det europeiske håndballforbundet (EHF).

– Vi har vist at det er mulig å få til dette i lagidrett, til tross for omstendighetene og alle kravene. Det er også et godt eksempel på hvor bra samarbeidet mellom EHF og DHF har fungert. Det er positivt for idretten vår. Jeg er stolt og glad, sier EHF-president Michael Wiederer.

Terningkast seks fra Thorir

Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson applauderer arrangørene.

– Det har vært en fantastisk reise med gjengen. Arrangementet har vært forbilledlig. Jeg må rose av Det danske håndballforbundet, organisasjonen og EHF for det de har gjort siden vi kom, sier Hergeirsson til TV 2.

ROSER ARRANGØRENE: Landslagssjef Thorir Hergeirsson er imponert over EM-arrangørene. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Det står til terningkast seks, som dere i media er så glade i å bruke. Vi har blitt tatt vare på og det har vært flotte rammer, fortsetter landslagssjefen.

Bent Svele var selv på mesterskapet i Kolding som TV 2s håndballekspert, men han dro hjem tidlig i hovedrunden.

– Det er ingen tvil om at det var spesielt å være der nede. Det var god disiplin og alt var tilrettelagt. Du satt på samme plass, hadde på munnbind hver gang du reiste deg og vi måtte teste oss jevnlig, sier Svele.