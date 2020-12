Væpnet politiaksjon i Sandnes – to personer skadet

Politiet i Sør-Vest rykket lørdag ettermiddag ut bevæpnet etter at to personer ble funnet skadet etter et «oppgjør i et kriminelt miljø» i Sandnes.

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 14.50 lørdag ettermiddag.

– Det er en pågående aksjon i Sandnes. Det har vært en voldshendelse der flere personer var til stede. To personer er lettere skadet, sier operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt, Victor Fenne-Jensen til TV 2.

Stavanger Aftenblad meldte først om hendelsen.

– Det er flere navngitte personer som ikke var der når politiet kom til stedet som vi nå forsøker å lokalisere. Utfra meldingen som kom inn til oss skal en person hatt et våpen, men det ble ikke brukt, sier Fenne-Jensen.

– Hva slags våpen er det snakk om?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere. Vi har en ganske god beskrivelse av våpenet. Det er også grunnen til at politiet er bevæpnet, sier operasjonslederen.

Han sier at det ikke skal være fare for sikkerheten til folk i området siden den aktuelle hendelsen har skjedd internt i et miljø.

– Vi er kjent med miljøet fra før. Det skal dreie seg om et form for oppgjør i et kriminelt miljø. Vi har godt med politiressurser som jobber med saken, og vi undersøker flere adresser som er aktuelle, sier Fenne-Jensen.

– Politiet jobber nå med å pågripe de mistenkte i saken, sier operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt, Victor Fenne-Jensen til avisen.



Han informerer om at hendelsen fortsatt er pågående og at ingen er pågrepet.