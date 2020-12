Mads Hansen ut mot Se og Hør – nå henger flere kjendiser seg på

Fredag fortalte Mads Hansen til VG at han har klaget inn Se og Hør til Pressens Faglige Utvalg (PFU), etter bladet skrev en fire siders lang reportasje med tittelen «Da juger vi begge to».

I reportasjen blir det blant annet skrevet om Hansens forlovede, farens død og det blir vist bilde av huset, uten at Hansen skal ha godkjent dette.

Fredag kveld postet «Farmen»-programlederen en lang rekke bilder med forklaring på hvorfor han mener dette er upassende, og nå deler flere kjendiser sin opplevelse med magasinet.

IKKE FORNØYD: Mads Hansen deler flere bilder fra reportasjen til Se og Hør, her hvor de har tatt bilde av huset uten tilatelse. Foto: Skjermdump Instagram / Mads Hansen

– Grov overtramp

«Her står det veldig mange ting som jeg ikke synes er veldig kult å ha på trykk i et slikt blad», skriver Hansen og forteller at mye er hentet fra boken «Min Instastory», og at dette er innafor, men at det er mye som ikke er greit.

Videre påpeker han at Se og Hør avslutningsvis i saken skriver at Mads Hansen ikke ønsker å gi noen kommentar til Se og Hør i denne saken, hvorav han skriver følgende:

«Det er ren løgn. Jeg var ikke engang klar over saken før jeg så den på trykk, og har i enda mindre grad blitt spurt om å kommentere den. Hadde jeg fått muligheten til å kommentere kunne jeg i alle fall korrigert alle feilsiteringene i reportasjen».

Hansen forteller at han reagerer mest på at bladet deler et bilde og informasjon om hans bosted.

«De har altså reist hjem til meg og tatt bilde av bostedet mitt - uten at jeg har vært klar over det.»

Han legger også til at han for lengst har fjernet adressen fra alt av telefonkataloger og takket nei til reportasjer hjemme fordi han ønsker å holde det privat.

«Jeg synes dette er et grov overtramp, og en invadering av privatlivet mitt».

Kjendisene deler sin erfaring

Flere kjendiser har nå gitt sin respons på Hansens utrykk av misnøye, blant annet Nicolay Ramm, artist TIX, Lisa Tønne og Thomas Alsgaard.

GÅR HARDT UT: Lisa Tønne deler sin opplevelse med Se og Hør. Foto: Skjermdump Instagram / Mads Hansen

«De gjorde det samme med meg forrige uke. 4 siders reportasje uten at jeg visste om det. Stort bilde av huset mitt, helt uten samtykke fra min side», skriver Ramm i en melding til Hansen, som han poster i sin Instagram-story.

Hansen fortsetter å poste svarene han får fra kjendisene.

«Generelt lei av at de enten skriver saker uten å si ifra eller tvinger seg på med en tilnærming som ligner "vi kommer til å lage en sak om dette uansett, så du kan enten gi oss det vi vil ha ellers skriver vi det vi tror".» skriver artisten TIX.

«Jeg var visstnok i følge Se og Rør "redd for å dø på trappen til barnehjemmet". Dette har jeg verken vært eller sagt», skriver Lisa Tønne.

Til God kveld Norge forteller Hansen at han er overrasket over engasjementet og at det er på tide med en oppvask.

– Jeg var ikke overrasket over at det har skjedd med så mange, men jeg ble overrasket over at så mange engasjerer seg at det har blitt et irritasjonsmoment, som det åpenbart er når de sender melding og sier det er greit at jeg legger det ut. Det viser at det kanskje var på tide med et oppgjør, forteller han.

God kveld Norge har ikke fått svar på våre gjentatte forespørsler om kommentar fra ansvarlig redaktør i Se og Hør, Ulf André Andersen, men han svarer følgende til VG:

– Se og Hør er på trygg journalistisk grunn, i motsetning til Mads Hansen. At en profilert programleder driver ren hets og sjikane, er bare trist og viser stor mangel på dømmekraft, skriver Andersen til avisen.

– Jeg håper Hansen har rådgivere og foresatte som kan fortelle ham hvor langt utenfor normal opptreden han nå befinner seg.