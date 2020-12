Ustoppelige Granerud vant sitt fjerde strake renn

Engelberg/Bergen (TV 2): Halvor Egner Granerud (24) flyr både høyt og langt om dagen. Lørdag hoppet Asker-gutten ned til sin fjerde strake seier i verdenscupen under rennet i Engelberg.

– Min beste prestasjon

Granerud ledet med 0,5 poeng etter den første omgangen og fulgte opp i den andre med et hopp på 138 meter som sistemann utfor.

Det holdt til seier 2,2 poeng foran Kamil Stoch og Anze Lanisek. Markus Eisenbichler, som har vunnet de to rennene Granerud ikke har toppet denne sesongen, ble nummer fire.

– Det er min beste prestasjon denne vinteren. Spesielt det første hoppet - med alt som skjedde. Jeg måtte vente så lenge, sier Granerud om de varierende vindforholdene i et intervju med arrangøren.

Overfor TV 2 sier Granerud at han er stolt over å levere to gode hopp i så krevende forhold - forhold som mange av de andre hopperne ikke maktet å overliste.

– Det var helt rått. Det var to veldig gode hopp. Bittelitt sein i andre omgang, men det er rett og slett veldig god skihopping, sier Granerud.

Han blir med det den tredje nordmannen som vinner fire renn på rad i verdenscupen. Fra før har Espen Bredesen og Ole Bremseth klart den samme bragden.

– Jeg tar av meg hatten for det Granerud gjør i dag. Man blir litt målløs når en nordmann klarer å hoppe så bra i tunge forhold, sier TV 2s hoppekspert Tom Hilde.

– At det skjer rett før Hoppuka gjør ikke at vi får noen mindre forventninger.

For Marius Lindvik endte dagen med en solid tiendeplass etter to gode hopp. Johann André Forfang ble nummer 18, mens Sander Vossan Eriksen ble nummer 22.

Offer for dårlige forhold

Robert Johansson lå på tredjeplass i verdenscupen før lørdagens renn, men ble offer for elendige forhold.

30-åringen landet på 104 meter og endte på 44. plass med kun fire hoppere bak seg. Blant dem var Daniel-André Tande, som også måtte gi tapt i tøffe forhold.

– Man kan si at han (Johansson) ble ofret. Ekstremt uflaks, konkluderer Tom Hilde.

Artikkelen oppdateres.