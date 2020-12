Ny koronavariant sprer seg hurtig i Storbritannia – innfører nytt tiltaksnivå

Helseministeren i Storbritannia, Matt Hancock, kunngjorde tirsdag at den nye varianten har spredt seg raskt i minst 60 områder i landet, rapporterte Sky News. Det skal være den samme varianten som har blitt oppdaget i andre land.

Det skal være snakk om samme variant som har blitt oppdaget i andre land.

Lørdag ettermiddag møtte Boris Johnson til pressekonferanse. Det var varslet at han vil stramme inn ytterligere hva gjelder smitteverntiltak og restriksjoner.

– Først kommer det nye restriksjoner i de områdene som er i nivå tre. De vil nå plasseres på nivå fire, sa Boris Johnsen.

Områdene som vil falle under det nye tiltaksnivået er hovedstaden London og Sørøst-England.

Statsministeren sa også at han har blitt brifet rundt den nye varianten av koronaviruset som er oppdaget i landet.

– Jeg ble informert om at den nye varianten er en av grunnene til økningen i antall smittetilfeller. Den er ikke farligere, men den sprer seg hyppigere. Jeg har fått tidlige data som viser at den sprer seg 70 prosent hyppigere enn den normale koronavarianten. Dette er tidlige data, men vi må ta de nåværende rapportene til etterretning, sa Johnson.

Statsministeren forsikret om at det ikke var noe som tydet på at den nye koronavarianten vil ha noe å si for vaksinens effekt.

– Ingenting tyder på at vaksinen vil fungere dårligere mot den nye varianten av koronaviruset, sa han.

Avlyser julen

Den britiske regjeringen har holdt krisemøte om saken både fredag kveld og lørdag, og mye tydet på at det ville komme nye tiltak før jul.

På pressekonferansen sa Johnson at de opprinnelige juleplanene folk har lagt, nå må endres.

– Som statsminister er det min oppgave å ta vanskelige avgjørelser for å gjøre det som er rett for nasjonens befolkning. Det er med et tungt hjerte jeg sier at vi ikke kan gå inn i julehøytiden som planlagt. De som lever i områder med mye smitte må ikke omgås personer utenfor sin egen husholdning i jula, sa Johnson.

Perssoner som bor i nivå fire-områder må altså belage seg på å feire julen innenfor husets fire vegger.

I områdene i Storbritannia med mindre smitte har det opprinnelig blitt lagt opp til at tre husholdninger kan feire jul sammen innenfor et vindu på fem dager.

– I resten av landet der jule-reglene har tillatt at tre husholdninger kan møtes i løpet av høytiden, snevres dette nå inn til å kun gjelde første juledag, sa Johnson.

Nyttårsfeiringen derimot vil for alle briter måtte feires kun med familie.

– Det vil ikke være noen unntak nyttårsaften. Folk må ikke bryte reglene nyttårsaften, det er veldig veldig viktig, sa han.

Funnet i Danmark

Det er vanlig at virus muterer, og oppdagelsen av en ny variant er dermed ikke uventet.

Den nye virusvarianten har fått navnet N501Y, og er så langt ikke oppdaget i Norge, opplyser Folkehelseinstituttet. Den er påvist ni ganger i Danmark. Danske Statens Seruminstitut mener den ikke er mer alvorlig enn det vanlige koronaviruset.

Regjeringen i Skottland skal lørdag ettermiddag også ha møte om situasjonen. Førsteminister Nicola Sturgeon sier ifølge BBC at det kan være nødvendig å trappe opp de preventive tiltakene for å hindre spredning. Det ventes at også hun vil holde en pressekonferanse senere lørdag der nye smitteverntiltak blir temaet.

Det har også vært møter mellom regionale representanter for England, Skottland, Wales og Nord-Irland om saken.

Påvirker ikke vaksinen

Chris Whitty, den britiske regjeringens øverste medisinske rådgiver, sier datamodeller og den hurtige økningen i registrerte tilfeller i Sør-England er årsaken til at de mener den nye virusvarianten kan spre seg raskere.

Så langt er det er det ikke grunn til å tro at det muterte viruset er mer dødelig eller at det er endret på en slik måte at behandlingsmetoder eller vaksiner påvirkes, føyer han til.

– Vi har varslet Verdens helseorganisasjon og fortsetter våre analyser av tilgjengelige data for å forbedre vår forståelse, heter det i en uttalelse fra Whitty.

Det er oppfatning FHI også har. Tirsdag denne uken sa avdelingsdirektør, Line Wold til TV 2 at de er i kontinuerlig dialog med internasjonale myndigheter om koronasituasjonen.

– Ut fra rapportene er dette en variant som de mistenker er mer smittsomt enn de andre variantene som er påvist så langt. Det skal ikke ha betydning for effekten av en vaksine, sier Vold videre.

– Er det en farlig utvikling at vi ser mutasjoner av koronaviruset?

– Det er forventet. Vi ser mutasjoner hele tiden og vi følger nøye med for å se om noen av dem har betydning for smittsomheten til viruset eller effekten av en vaksine, svarer hun.

(©NTB / TV 2)