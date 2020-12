Når lovordene hagler, blir EM-helten brydd

– På den pressekonferansen ble jeg litt for brydd, men heldigvis ble jeg ikke helt satt ut og klarte å stå bra i forsvar, sier Kari Brattset Dale til TV 2.

Før EM-semifinalen mot Danmark ble hun hyllet som verdens beste i sin posisjon av danskesjefen Jesper Jensen på pressekonferansen.

– Jeg blir litt brydd, men det er vanvittig hyggelig å høre det fra en trener som ham. Jeg tar det med meg, sier Brattset Dale.

29-åringen fra Sarpsborg fulgte opp med å bli kåret til banens beste, i tillegg til at hun fikk en nier på børsen til TV 2s ekspert Bent Svele.

– Jeg kjenner at jeg blir brydd av mye skryt, men det er også utrolig hyggelig. Jeg setter pris på det, sier Györ-spilleren.

Bent Svele mener Brattset Dale for øyeblikket er verdens beste på strek.

– Hun rydder like bra bakover som hun tar for seg offensivt. Jeg tror det har vært godt for henne defensivt å utvikle et så godt samarbeid med Marit Malm Frafjord. Det treerparet er helt, helt der oppe, sier Svele.

Liker Frafjord-samarbeidet

Det er også god grunn til å rose Kari Brattset Dale, som er den norske spilleren med klart mest spilletid i EM. Etter sju kamper står hun med fem timer og ti minutter på banen – 40 minutter mer (!) enn neste spiller på listen, som er landslagskaptein Stine Bredal Oftedal

I tillegg har hun 23 mål på 28 forsøk, som gjør henne til Norges mest effektive spiller med en uttelling på 82 prosent. I løpet av mesterskapet har hun pådratt seg kun to tominuttere.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg har klart å få en høyde i duellspillet og sette timingen i taklingene kanskje bedre enn før. Sammen med resten av forsvaret har vi hatt fin timing og dynamikk, sier hun.

SPILLER MEST: Ingen er i nærheten av å få så mye spilletid som Kari Brattset Dale. Det er heller ingen som er like effektiv som 29-åringen foran mål. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

– Det har vært vanvittig bra forsvar på hele linjen. Vi er en liten firerblokk som står vanvittig bra sammen, vi stoler på hverandre og trøkker til i duellene. Det er vanvittig godt å kjenne at det flyter, sier Brattset Dale, som umiddelbart fant tonen med Frafjord i Golden League i oktober.

– Jeg er utrolig glad for at vi har funnet ut av det så fort. Marit er veldig fin å samarbeide med. Vi snakker godt sammen og er enige om ting. Jeg synes vi er flinke til å løse ting i kampene, og ikke minst har vi Skog, Vikki og Henny på sidene. De står virkelig opp i duellene, sier sarpingen.

– Kari har vært eksepsjonell

Rosen sitter også løst fra lagvenninene før finalen mot Frankrike.

– Kari har vært eksepsjonell. Hun er kanskje en av Norges viktigste spillere. Hun har stått fantastisk bakover sammen med Marit, og for min del er det en drøm å stå bak henne. Hun er lett å lese, og hun gjør de arbeidsoppgavene vi har snakket om. Samtidig er hun kjempegod fremover, så hun er en linjespiller i verdensklasse, sier Silje Solberg.

– Kari har vært fantastisk i dette mesterskapet sammen med Marit i midtforsvaret. De er virkelig foran der begge to. Hun er ekstremt viktig for laget, sier Heidi Løke til TV 2.

Brattset Dale har imidlertid til gode å vinne gull med Norge. Det startet med VM-sølv etter finaletapet for Frankrike i 2017, men både i EM 2018 og VM 2019 har hun reist hjem uten medalje i bagasjen.

– Det er veldig på tide. Jeg har så sinnssykt lyst på det gullet, og jeg tror resten av jentene også synes at det er på tide. Vi skal gjøre alt for å ta det med hjem, sier hun.