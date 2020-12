2020 går mot slutten – og vi i Broom benytter som vanlig anledningen til å oppsummere og mimre litt.

Nå skal du få lese hva de ulike medlemmene i Broom-redaksjonen husker aller best fra året som har gått.

I dag er det redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen sin tur. Her er hans historie:

Åndalsnes, 23. september, 2020, kl 15.20:

– OK. I'm very nervous.

Ordene kommer fra Tom Cruise. Han står bøyd over panseret på en Chevrolet Corvette – på perrongen i Åndalsnes. Det hele er mildt sagt surrealistisk.

I hånden har han en tusj som jeg kvelden før holdt i min hånd – og som i mellomtiden selvsagt er godt desinfisert.

Han skal signere Top Gun-motivet på panseret på bilen, av ham selv og Kelly McGillis, foran det amerikanske flagget.

Nå er han nervøs. Tom Cruise. Verdens største og mest kjente filmstjerne. Han skulle bare visst hvilken følelsesmessig berg og dalbane vi hadde hadde hatt før vi kom så langt ...

Så la oss starte et drøyt døgn i forveien.

Aker Brygge, 22. september 2020, kl. 09.17:

Jeg sitter bak rattet i den samme Corvetten. En lekker 1967-modell med targa-tak. Jeg rigger den på plass, på opptak med God Morgen, Norge på TV 2.

Bakgrunnen for at vi skal være gjester på hele Norges frokost-TV, er en relativt spenstig plan. Bilen jeg sitter i skal fraktes på henger til Åndalsnes – der ingen ringere enn Tom Cruise er i full gang med å lage en ny Mission Impossible-film.

Vi vil at han skal få se, og signere panseret på Corvetten.

Corvette C8: Mange var skeptiske – men denne ble utsolgt i rekordfart!

Datters gave til pappa

Motivet er laget av Tine Hartz, etter ønske av pappa, Tor Egil Hartz Gravbråten. Han er en godt over middels entusiastisk Top Gun-fan.

Og siden tilfeldighetene vil ha det til at Tom Cruise nå er i Norge, kom ideen om å få han til å signere mesterverket.

Tine (33) vil møte Tom Cruise etter å ha brukt to måneder på denne bilen

Det er ambisiøst. Ikke bare må bilen fraktes på henger til Åndalsnes, men vi må også få audiens hos Tom Cruise. Med bilen. Det er vanskelig nok i utgangspunktet. Legger du til smitterestriksjoner, takket være Covid-19, blir det ikke akkurat noe mer sannsynlig at det skal gå bra.

Men optimismen råder, i det vi gjør oss klar til å fortelle om vår egen "Mission Impossible" på God Morgen, Norge. Det er minutter igjen før vi går live på TV 2, og bilen skal bare parkeres riktig. Så ringer telefonen ...

Fikk Tom Cruise-signatur: – Begynner å gå opp for meg hva dette er verdt

99,9 prosent

– Good morning, Vegard! I'm sorry to say this, because it's a nice story and we really wanted to find a way. But I'm 99,9 percent certain that he will not be able to meet you to sign the car.

Det er min kontaktperson hos produksjonsselskapet, Amanda Brand.

Det var ikke akkurat den beskjeden jeg ønsket meg mest, i det vi gjør oss klar til å gå live, på riksdekkende TV. Men pokker heller, nå er det ingen vei tilbake. 0,01 prosent sjanse er kanskje ikke den beste oddsen, men det er ikke 0,00.

Tine, bror Ole Fredrik Hartz Gravbråten og bileier Tor Egil, er alle enige om at vi ikke kan gi opp.

Så etter innslaget på TV 2 setter vi oss i bilene, og setter snuten mot Åndalsnes. Mot årets største eventyr!

Video: Tine drømte om å treffe Tom Cruise – fikk full pott!

Flyr selv – i sitt private helikopter

– Jeg har nettopp snakket med de på settet, og Tom Cruise har nå reist derifra i sitt helikopter. Han er her om noen minutter...

Reisefølget fra Vikersund veksler blikk. Vi skjønner nesten ikke hva som er i ferd med å skje.

Sjelden har begrepet "lang historie gjøres kort", passet bedre. Men etter en strabasiøs ferd vestover, overnatting på et vandrerhjem ( alt annet var opptatt på grunn av filminnspillingen), utfylling av Covid-19-skjema og mye venting, er vi plutselig innenfor dørene på basen til filmsettet, togstasjonen midt i Åndalsnes sentrum.

Endelig fremme – nå starter jakten på Tom Cruise

Ryddet og klart

Bilen er kjørt av hengeren og er nå plassert på perrongen. Der står den i ly for et vanvittig regnvær. Vi har tørket av bilen med mikrofiber-klut, og pusset ned litt klarlakk, der vi håper Tom Cruise skal signere. Og nå er han altså på vei – luftveien. Bak spakene i sitt eget helikopter.

Perrongen er ryddet og kostet. Det er satt opp store lyskastere, produksjonsteamet stiller med sitt eget filmcrew – og lastebiler og tog som ikke passet inn i bakgrunnen, er flyttet på. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene.

Så hører vi lyden av helikopteret på vei inn for landing.

Hele Åndalsnes holder pusten

Møtet vi ble forespeilet skulle vare i kanskje fem minutter. I det jeg sjekker klokken, oppdager jeg at det er gått over 30 minutter!

Top Gun-helten viser ektefølt entusiasme for bilen og motivlakken på panseret. Det er ingen tvil om at han er mektig imponert. Gang på gang byr han på gratulasjoner til Tine, for verket hennes.

Og derfor er han nervøs, når det er tid for å signere. Han vil rett og slett ikke ødelegge et flott motiv.

Tom Cruise til Tine: – Dette er helt fantastisk!

Så, når han står bredbent foran panseret, med ermene på den blå ullgenseren halvveis trukket opp, er det med dyp konsentrasjon at han gjør seg klar til å skrive.

I det han setter tusjen til lakken, er det som om hele Åndalsnes holder pusten. Alt stopper opp. Det blir stille. Bare lyden av tusjen som legger igjen elegante bokstaver på panseret kan høres.

Derfor kjører de 960 kilometer – for å få autografen til Tom Cruise

– Må tilbake til filmen min

– Oh, my God, sier Tine, når Tom Cruise retter seg opp, og kikker ned på signaturen sin. Den har ikke ødelagt motivet ...

Og etterpå signerer han like godt dashbordet, også. Halvveis liggende.

I løpet av møtet blir det ikke bare snakket om bil og kunsten til Tine. Både den gamle og den kommende Top Gun-filmen blir ivrig snakket om med Tor Egil, og Cruise vil også høre om musikkprosjektene til Ole Fredrik (som forøvrig er aktuell med sin julesang "Jeg vil ha ribbe", med Ida Celine).

Først tre kvarter etter at han landet, må han avslutte:

– Dere må kjøre forsiktig tilbake. Jeg gleder meg til å se mer av dine verk i fremtiden, Tine. Nå må jeg nesten tilbake til filmen min, igjen.

Her kan du lese saken vår om Tine og den helt spesielle panserjobben

Panseret er satt tilbake på bilen, med signatur og raust med klarlakk oppå.

Et lyspunkt

Når jeg ser tilbake på dette utrolige eventyret, må jeg innrømme at jeg fortsatt må klype meg selv litt i armen. Og jeg vet at de andre som var med på turen, har samme opplevelsen.

Det var veldig nære på at hele opplegget ble lagt på is, etter den heller lite oppløftende telefonsamtalen på morgenkvisten på Aker Brygge. Men heldigvis lot vi oss ikke stoppe.

Tine (33) drømte om å møte Tom Cruise – og fikk full pott

Tine driver sitt selskap Hartz Design, og jobber mye med airbrush-oppdrag. Hun følges nå av Bella Cruise, datteren til Tom Cruise og Nicole Kidman, på Instagram. Hun har også kontakt med noen som følger den kjente skuespilleren tett. Tom Cruise ville dessuten gjerne ha et bilde hun har laget, som heter "Huldra". Det har han fått.

Tor Egil har "forseglet" Cruise-signaturen, og fått en rekke henvendelser om å vise fram bilen sin. Kanskje får du se den i forbindelse med premieren på den kommende Top Gun-filmen?

Mer å minnes med glede

2020 blir nok ikke skrevet ned i historien til favorittåret til så mange av oss. Ei heller mitt. Heldigvis har jeg en jobb jeg elsker, og får oppleve mye moro gjennom.

Jeg kommer for eksempel aldri til å glemme besøket hos Johannes Einemo i Lærdal - der jeg fikk kjøre TRE helt legendariske biler: Ferrari Testarossa, Lamborghini Diablo, Ford GT40. Tusen takk for tilliten, Johannes!

Jeg vil heller ikke glemme et helt spesielt besøk hos selveste Koenigsegg, i Ängelholm. Omvisning på fabrikken - og møte med Fred, som jobber hos den svenske hyperbilprodusenten.

Nylig var jeg dessuten på besøk hos Porsche Classic Center Son. Der jeg fikk prøve en helt unik bil, som det kun finnes én av i hele verden. Mer om den kommer når vi har feiret jul og nyttår.

Håpet og hele poenget med alt dette, er selvsagt at jeg klarer å formidle noe av gleden med å få reise rundt og møte spennende folk og kjøre biler, til deg, Broom-leseren.

I 2021 krysser jeg fingrene, ordentlig hardt, for at jeg skal få reise mer rundt om i verden og lage artikler, igjen. Måtte Covid-19 brenne!

På tampen ønsker jeg alle en riktig god jul og et godt nyttår. Takk for at du leser SSSBroom!

Fun facts om motivet og filmen Top Gun hadde premiere i mai 1986 - og spilte inn 353 millioner dollar på verdensbasis det året

Et lignende motiv eksisterer ikke. Kunden ønsket Tom Cruise med solbriller, men Kelly McGillis fra et annet bilde av de to.

Flagget har Tine skisset selv, da flagget på det opprinnelige bildet var diffust og ikke hadde sterke nok farger.

Den venstre albuen til Kelly McGillis fant Tine aldri noe bilde av, så hun tok bilde av sin egen albue (kunden, altså pappa, godkjente) og airbrushet den inn i bildet.

Vingen er airbrushet ut fra et bilde tatt av en håndlaget Top Gun-vinge fra 2. verdenskrig. En autentisk vinge som ble lagt inn som "prikken over i'en". Det ble brukt syv forskjellige farger for å få den til å ligne originalen.

Her kan du lese mer om møtet med Tom Cruise

