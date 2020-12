Liverpool scoret syv (!) mot hjelpeløst Crystal Palace

Liverpool feirer jul på toppen av tabellen for tredje år på rad.

Crystal Palace–Liverpool 0–7 (0–3)

Se sammendraget fra kampen øverst!

Liverpool hadde kun tre skudd på Crystal Palace sitt mål før pause, men mer trenger man ikke dersom man er like effektive som Jürgen Klopps menn.

Hjemmelaget hang med spillemessig, men etter pause sto de igjen på perrongen da Liverpool-toget suste av gårde.

– Vi er nådeløse i dag. Vi dominerer kampen i store deler, men utnytter sjansene vi får, sier Liverpool-kaptein Jordan Henderson etter kampen.

Selv fikk han æren av å sette det fjerde målet med et vakkert skudd fra 20 meter.

– I dag satt det. Vi er inne i en hektisk periode, så spillerne bør være kjempestolte av prestasjonen, sier Jürgen Klopp.

Liverpool ga seg ikke før de hadde scoret syv mål. Takumi Minamino, Roberto Firmino (2), Sadio Mané, Jordan Henderson og Mohamed Salah (2) tegnet seg alle på scoringslisten.

– De har spilt Palace ut av banen i alle kampens faser. Det er umulig å gjøre det bedre. De er klare favoritter til å ta tittelen i år også, sier TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb.

– Jeg har aldri tapt med syv mål

Crystal Palace-manager Roy Hodgson var selvsagt en slagen mann etter kampen.

– For mange av oss er dette det verste resultatet vi har opplevd. Jeg har aldri tapt en kamp med syv mål før. Det er farlig å si positive ting så raskt etter et slikt tap. Det er ingenting positivt som går gjennom hodet mitt nå. Det eneste jeg klarer å ta frem er at vi ikke gir opp. De scorer ikke syv mål fordi vi gir opp, de bombarderer oss ikke, men er nådeløse når de får sjansen, sier Crystal Palace-manager Roy Hodgson etter kampen.

Hjemmelaget hang godt med i første omgang, men Liverpool var nådeløse da de fikk sjansen. Tre skudd på mål resulterte i tre mål før pause. I andre omgang var det derimot kun ett lag på banen.

Liverpool valset over London-laget.

– Det er sjeldent man ser Crystal Palace gå så opp i liminga. Det gjør man ikke ustraffet mot et suverent Liverpool, var dommen til Nils Johan Semb.

– De sto igjen på perrongen og det var ikke toget som dra fra dem. Det var flytoget, mente TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Drømmestart

Sadio Mané mottok ballen i hjemmelagets boks, og snurret seg vekk fra forsvarerne. Så la senegaleseren ballen perfekt i beina til Takumi Minamino. Japaneren dempet ballen og la den sikkert i motsatt hjørne.

Dermed scoret Minamino sitt første mål for Liverpool etter overgangen fra RB Salzburg.

Ti minutter før pause ble det igjen nettsus for Liverpool. Med tidligere lagkamerat Nathaniel Clyne i ryggen viste Sadio Mané null respekt. Angrepspilleren vendte opp og hamret ballen i nærmeste hjørne.

Men det skulle bli mer.

Crystal Palace angrep, men da Liverpool stjal ballen gikk det fort. Liverpool-angrepet satte full fart fremover, og da Roberto Firmino fikk ballen i beina foran mål var han nådeløs. 3-0 til pause på Selhurst Park.

– Det er en kontring i verdensklasse. Det er ikke snakk om å løpe, det er snakk om å sprinte så hurtig du kan. De er på full gass alle tre. Det er vidunderlig fotball. Jeg kan se slike mål igjen og igjen, sa TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Kapteinen ville være med på leken

Det var kun gått fem minutter av andre omgang da Jordan Henderson økte til fire. Fra 20 meter la han ballen vakkert i motsatt hjørne. Trent Alexander-Arnold noterte seg dermed for en målgivende pasning i sin 150. kamp for Liverpool.

Etter 57 minutter kom Mohamed Salah inn, og egypteren ville også være med på moroa.

Ti minutter senere spilte han Firmino vakkert gjennom alene med keeper. Brasilianeren var iskald da han lobbet ballen over Vicente Guaita i Palace-målet.

– Han har grunn til å smile i dag. Det er altså så høyt nivå, sa Semb om Firmino.

Salah noterte seg også for mål da han headet ballen i mål ti minutter før slutt. To minutter senere viste målmaskinen seg fra sin beste side. Fra 16 meter skrudde han ballen helt opp i krysset. En vakker scoring fra innbytteren.

Seieren sørger for at Liverpool for tredje året på rad leder serien på julaften. Noe som gleder Jürgen Klopp.

– Vi kommer til å ha en fin julaften i år også, men sesongen er langt fra over. Vi er nødt til å være klare til fortsettelsen, sier Klopp.