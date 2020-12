Innbrudd i julehuset i Drøbak

Det opplyser Øst politidistrikt på Twitter like før klokken 13.

– Melding om innbrudd i Julehuset. Patruljen har vært på stedet og foretatt en åstedsundersøkelse. Stjålet kontanter fra kassa, skriver politiet.

Operasjonsleder Kristian Loraas forteller at de fikk en melding fra personer tilknyttet julehuset som hadde oppdaget et knust vindu i en dør.

– Det er gjort skadeverk og stjålet rundt 5.000 kroner fra kassa, sier Loraas.

I det populære julehuset er det muligheter for å møte «julenissen» og ta bilder sammen med han. I tillegg kan barn få sendt bilder til julenissens postkontor.

POST: Hos Julehuset er det mulig å få sendt brev til nissen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / TV 2

Politiet opplyser at hendelsen har skjedd mellom stengetid fredag kveld og lørdag morgen. Han forteller også at det har skjedd en lignende hendelse i samme område.

– Vi har også vært på et annet åsted i Drøbak der det har vært grovt innbrudd og tyveri i løpet av natta, der er det også tatt penger fra kassa og fremgangsmåten er ganske lik, sier Loraas.

Han sier at de ikke har noen kjent gjerningsmann per nå, men at patruljen oppretter sak på hendelsen.