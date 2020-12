Myrhol utsetter comebacket: – For mye risiko involvert

Planen var at Myrhol skulle få to klubbkamper med danske Skjern før nyttår. Denne lørdagen mot GOG (som sendes på TV 2 Sport 2 og Sumo kl.16:10) og en kamp tirsdag til uken.

– Jeg hadde en full spilløkt på trening torsdag som i praksis for meg er tøffere enn kamp. Jeg var med på alt, men det holdt ikke skulderen til. Det gjorde for vondt på kvelden og dagen etter. Da er det innmari dumt å presse gjennom spilletid med smerter, forklarer Myrhol til TV2.

– I øyeblikket er det for mye risiko involvert i det, så nå blir det ingen kamper på meg før jul, understreker han.

Etter nyttår skal han etter planen bli med på landslagets VM-oppkjøring i Danmark. Norge spiller to kamper mot den regjerende verdensmesteren i Kolding 7. og 9. januar.

– Det at jeg må droppe klubbkampene nå forandrer ikke så mye på situasjonen. Det er så klart en nedtur med et lite tilbakefall, men det er ingen overraskelse for meg, sier Myrhol.

– Jeg har visst at vi har balansert helt på grensen og hatt et tøft tidsskjema. Nå får jeg to, tre uker på meg før landslagssamlingen. Det kan jo hende at det gjør underverker, legger han til.

– Så du har fortsatt et godt håp om å bli klar til VM?

– Jeg har ikke noe annet å tro på. Det mentale spiller en stor rolle, så jeg tror inntil det ikke går. Men det har vært progresjon og det går bedre. Bevegelsesmønster og alt er i bedring, så jeg tror. Det må og skal jeg gjøre.

Håndballgutta VM-åpner mot Frankrike 14.januar