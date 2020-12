Frankrikes grep endte i tårer for Oftedal i 2017 – nå vil de stoppe kapteinen igjen

Da de norske landslagsstjernene møtte til det internasjonale mediemøtet før søndagens EM-finale mot Frankrike, ble VM-finalen i 2017 et tema.

Norge kom til finalen den gang som enorme favoritter for tre år siden, men tapte 21-23. Mye av nøkkelen for Frankrike var å dra ned tempo og få Stine Bredal Oftedal ut av kampen.

Etter finalen i 2017 var det en knist landslagskaptein som uttalte til TV 2 at hun følte hun hadde litt av skylden for nederlaget etter å ha skuffet.

– Oftedal var tom. Hun og Norge hadde blåst over alle lag noe voldsomt, og hun hadde stått lenge, men i finalen var det ikke krefter igjen. Så tok frustrasjonen det norske laget, minnes TV 2s håndballekspert Bent Svele om spilleren som før finalekollapsen ble kåret til mesterskapets spiller.

Tre år senere virker det som om Frankrike igjen kommer til å være opptatt av å stoppe Oftedal.

– Nøkkelen er hva vi gjør mot Stine, mener den franske landslagssjefen Olivier Krumbholz (62).

– Vi må være oppmerksomme på henne. Vi må være enda bedre i forsvar enn til vanlig, sier tidligere lagvenninne fra Paris, Kalidiatou Niakaté (25).

Flere mottrekk

Landslagssjef Thorir Hergeirsson mener Norge er bedre forberedt nå.

– Hvis Stine blir doblet, som hun gjorde i Frankrike, mener vi at vi har erfaring, har tatt lærdom og har spillere som kan utnytte det rommet som kommer. Det var mye plass på kantene i 2017, uten at vi klarte å ta de posisjonene. Vi skal utnytte det. Bruker de to spillere på henne, vil det være rimelig god plass til de andre, sier Hergeirsson.

TV 2s håndballekspert Bent Svele mener Norge har flere mottrekk.

– Oftedal er vant til å få mye oppmerksomhet i rollen sin i Györ også. Norge har også fotrappe, gode duellspillere i Henny Ella Reistad, Nora Mørk og Veronica Kristiansen. Hvis Frankrike i tillegg slipper seg langt frem, har Norge gode linjespillere. Heidi Løke, som ikke spilte mot Danmark, er god til å løpe i rommene bak. Norge kan også brette ut på kantene, og har garantert en revansjesugen Camilla Herrem. Jeg er sikker på at det ikke blir like lett for Frankrike å stoppe Oftedal nå, sier Svele.

NORSK NØKKEL: Å stoppe Norges kaptein Stine Bredal Oftedal trekkes frem i den franske leiren som et viktig grep i søndagens EM-finale i Herning. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

På TV 2s spørsmål om Oftedal føler seg bedre forberedt til denne finalen mot luringen Olivier Krumbholz og hans jenter, svarer hun muntert:

– Jeg håper det.

– Jeg tror kanskje det viktigste er å forberede seg på en kamp med mindre flyt enn vi ønsker, at vi må stå litt i dritten og være veldig klare for at Frankrike ønsker å ødelegge flyten vår. Jeg tror vi skal klare å holde roen, så vi kan dra det i land, sier Oftedal om lærdommen fra VM-finalen i 2017.

Hylles som verdens beste

Respekten for Oftedal i den franske håndballeiren er enorm.

– Jeg spilte sammen med henne i Paris i fire år. Hun er veldig profesjonell, har god holdning på banen, gir aldri opp og gir alltid alt. Hun kan gjøre alt. For meg er det åpenbart at hun er den beste spilleren i verden, sier Niakaté.

– Stine er i fantastisk form, hun løper og er rask. Én mot én er hun verdens beste, sier Krumbholz.

Norges kaptein tar de franske utspillene som et stort kompliment.

– Det er selvfølgelig veldig hyggelig. Jeg spilte alle mine år i Paris sammen med Niakaté. Vi er gode venner, så hun følte kanskje hun måtte si det. Det er utrolig hyggelig, men jeg håper likevel at de ikke klarer å stoppe meg helt, sier Oftedal, som også briljerte på fransk på pressekonferansen.

HYLLER OFTEDAL: Kalidiatou Niakaté mener Stine Bredal Oftedal er vedens beste håndballspiller. Søndag kveld møtes de i EM-finalen i Herning. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Spår nytt kampbilde

Hergeirsson har tidligere i EM snakket om hvor frustrerende VM-finalen i 2017 var da Frankrike brukte lang tid hver gang de hadde ballen.

Hergeirsson tror det blir et annet kampbilde enn årets finale.

– Det er litt ulike innganger. Da hadde vi kjørt over Russland i kvartfinale og Nederland i semifinale, og alle mente at vi kom til å blåse Frankrike av banen, noe vi visste ikke kom til å bli tilfellet. Frankrike kom godt forberedt og drepte kampen i tempo, men jeg tror ikke på det samme i morgen. Nå er det et friskere lag og det er mer tempo i laget, sier han.

TAKTIKKER: Frankrikes landslagssjef Olivier Krumbholz. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Bent Svele påpeker at Frankrike-sjef Olivier Krumbholz er taktisk sterk, og tror det franske laget kommer til å ta justere seg litt når det er Norge som er motstander.

– Jeg tror ikke han vil legge bort tempo når de får muligheten til å løpe. Det kan være de til ta mer vare på ballen enn de har gjort tidligere i mesterskapet, men det ligger i blodet til mange av spillerne å sette fart også, sier TV 2s håndballekspert.

Nora Mørk mener det er viktig ikke å gi Frankrike initiativet.

– Vi er nok ganske klare for å møte oss i morgen. Vi må få ned antall tekniske feil, og så ville det vært deilig hvis de kunne jage oss, så vi kunne styre tempo. Vi gikk i en felle da de ledet sist, mener hun.