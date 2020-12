– Det siste jeg hørte han si var «god jul»

FURUSET (TV 2): Både bekjente og fremmede tente lørdag lys og la ned blomster på stedet der en 13-åring ble påkjørt av to biler torsdag kveld.

Den 13 år gamle gutten ble påkjørt av en mørk Mitsubishi i Maria Dehlis vei i nærheten av Grorud stasjon i Oslo i 19-tiden torsdag kveld. Han døde på Ullevål sykehus fredag ettermiddag.

MINNES: Abisha (13) med foreldrene Suguna og Ravi Thiruchelvam. Foto: Ane Rostad Stokholm / TV 2

– Han var kjempesnill og grei, og hadde et stort smil, sier Abisha Thiruchelvam (13).

Hun går på samme skole som gutten, og forteller at skolen holdt minnestund for ham på fredag.

– Det siste jeg hørte han si på torsdag var «god jul», sier Abisha.

Moren til guttens klassekamerat er også sterkt preget av hendelsen.

– Dette er så forferdelig. Vi tenker på familien hans som har det grusomt. Jeg kommer til å savne det store, gode smilet hans, forteller Suguna Thiruchelvam.

Et hjerte lyser opp åstedet der gutten ble påkjørt. Foto: Ane Rostad Stokholm / TV 2

– Ikke et vondt ord å si om han

Asgjerd Halseth er rektor ved Furuset skole, hvor gutten gikk før han begynte på ungdomsskolen.

– Jeg vil beskrive han som verdens søteste og snilleste gutt. Omtenksom og god mot andre, jeg har ikke et vondt ord å si om han. Sist han var innom rektors kontor, var for å gi meg vafler, sier Halseth.

TENNER LYS: Asgjerd Halseth er rektor på barneskolen der gutten gikk. Foto: Ane Rostad Stokholm / TV 2

Ettersom hendelsen skjedde på skolens siste dag før ferien, tror ikke rektoren at alle har tatt helt innover seg det som har skjedd.

– Jeg tror dette gjør sterkt inntrykk på alle. Så er det to tragedier her, både han som kjørte bilen og han som døde, så det er bare trist, mener Halseth.

Hun forteller at både lærere, andre ansatte og elever kjente gutten, og mener det er viktig å være trøstende i denne tiden.

– Vi må bare vise hverandre omsorg. Vår viktigste rolle nå er vel å være en trygg og god voksen for de barna som kjente han fra barneskolen, sier Halseth.

Holdt ett minutts stillhet

Medelevene Anja og Laiba var med på skolens minnestund på fredag, der de holdt ett minutts stillhet for gutten.

– Det var veldig trist, men det var bra at det var en minnestund, sier Anja Fagerheim Lundevall.

VONDT: Guttens medelever forteller at skolen holdt minnestund på fredag. Foto: Ane Rostad Stokholm / TV 2

De syntes begge det var vondt å høre nyheten.

– Jeg begynte å gråte da jeg hørte om hendelsen, og ble veldig lei meg. Jeg ble også ganske sjokkert, forteller Anja.

– Jeg ble veldig lei meg fordi han var en så god person, sier Laiba.

– Han var en veldig god gutt

BESTEVENNER: Theodora forteller at hun og gutten var svært gode venner. Foto: Ane Rostad Stokholm / TV 2

Theodora Prifti gikk også på skole med gutten.

– Det var ikke en hyggelig beskjed, for vi var bestevenner og snakket hele tiden. Jeg ble lei meg når jeg hørte det, og ville gråte, forteller Theodora.

Hun sier at alle ble veldig lei seg da de fikk beskjeden.

– Han var en god gutt som snakket med lærerne og alle, forteller Theodora.

- Når vi var på skolen, begynte lærerne å gråte, og sa noen ord om han, forteller Theodora.

Ber om fire uker varetekt for bilfører

Politiet vil varetektsfengsle mannen som kjørte på gutten i fire uker. De frykter at han vil begå ny, alvorlig kriminalitet om han løslates.

Det opplyser politiadvokat Anne Cathrine Aga i Oslo politidistrikt til TV 2.

Bilføreren i 30-årene ble pågrepet i sitt hjem i Oslo ved 01-tiden natt til fredag. Nå er han siktet for uaktsomt drap, ruspåvirket kjøring og for å ha stukket av etter påkjørselen.

Den drapssiktede mannen har foreløpig ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

– Min klient har forklart at han fikk panikk. Han var under etterforskning for ruspåvirket kjøring tidligere, og hadde ikke gyldig førerkort, noe som kan ha bidratt til panikken, sier Fjeldstad til TV 2.