Kjørte på 13-åring – fikk dødsbeskjed etter avhør: – Dypt fortvilet

Politiet vil varetektsfengsle mannen som torsdag kveld kjørte på en 13-åring i Oslo i fire uker. De frykter at han vil begå ny, alvorlig kriminalitet om han løslates. Selv ønsker siktede å bli løslatt.

Det opplyser politiadvokat Anne Cathrine Aga i Oslo politidistrikt til TV 2.

Den 13 år gamle gutten ble påkjørt av en mørk Mitsubishi i Maria Dehlis vei i nærheten av Grorud stasjon i 19-tiden torsdag kveld. Han døde på Ullevål sykehus fredag ettermiddag.

Bilføreren i 30-årene ble pågrepet i sitt hjem i Oslo ved 01-tiden natt til fredag. Nå er han siktet for uaktsomt drap, ruspåvirket kjøring og for å ha stukket av etter påkjørselen.

I RETTEN: Siktedes forsvarer, advokat Harald Fjeldstad. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Mannens forsvarer, advokat Harald Fjeldstad, sier til TV 2 at hans klient fikk panikk.

– Han har erkjent at han har kjørt på gutten, og så har han fått panikk og kjørt videre etterpå.

– Ingen risiko for ny kriminalitet

– Hvorfor meldte han seg ikke?

– Det har vært en pågående prosess for ham, der han har vært oppskaket, redd og fortvilet. Så har den prosessen tatt litt tid. Han vurderte å melde seg, men kom ikke så langt.

Politiadvokaten har begrunnet begjæringen om fengsling med at de mener det er risiko for ny, alvorlig kriminalitet dersom han nå løslates.

De viser blant annet til at han er siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand tidligere i desember.

MINNES: Lys og blomster på åstedet. Foto: TV 2

– Hva tenker han om det?

– Det tar vi avstand fra. Det er ingen risiko for ny kriminalitet, særlig ikke etter dette. Han har ikke akkurat en historikk med 20 straffbare forhold de siste månedene. Det er så å si ingenting annet enn forholdet fra tidligere i desember, som han nekter straffskyld for. Nå har han heller ingen bil å kjøre, hvis det er det man skulle frykte, sier Fjeldstad.

Fikk dødsbudskap i avhør

Den drapssiktede mannen har foreløpig ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

Mannen er domfelt både for narkotikasalg og ruspåvirket kjøring for over 10 år siden. Det har ingen betydning, mener forsvareren.

– Hva tenker han om at en 13 år gammel gutt er død som følge av det han har gjort?

– Det er naturligvis tragisk. Særlig for familien til den avdøde. Så det er det som går mest inn på ham, i tillegg til hans egen fortvilte situasjon, sier Fjeldstad.

Da siktede ble avhørt av politiet, visste han ikke at gutten var død. Etter avhøret fikk han beskjeden.

– Han hadde et håp om at det gikk bra, så den beskjeden mottok han med dyp fortvilelse, sier han.