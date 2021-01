Så langt har mer enn 270.000 nordmenn kjøpt den siden den kom i 1974. Fortsatt ruller nesten 150.000 eksemplarer på norske veier. Den er Norges vanligste bil. Dessuten har den vært Norges mest solgte bil også. Ikke mindre enn 18 ganger! Det er VW Golf vi snakker om.

For bare ta en titt rundt deg på parkeringsplassen på jobben, utenfor kjøpesenteret, ut av vinduet eller rundt deg i trafikken: Det tar det garantert ikke lang tid før du får se en Golf.

Men nye tider og nye krav gjør at saker og ting endrer seg. Noen ganger veldig fort. Så også for VW Golf og bilindustrien generelt. Nå er det elektrifisering som gjelder.

Golf-salget har de siste årene i all hovedsak bestått av den elektriske e-Golf, akkompagnert av den ladbare hybriden GTE.

Når åttende genererasjon av bilsuksessen kom for et års tid siden, var ikke den elektriske utgaven inkludert. Den rollen er det den helt nye ID.-serien til VW som tar over.

Den kom heller ikke som ladbar hybrid. Ikke før nå. Dette er modellen som kan redde siste rest av Golf-salget her hjemme – og som vi er først ut med å prøvekjøre her i Norge.

Nykommeren har en startpris på 421.000 kroner.

Foran over grillen har Golf eHybrid fått lysstripe a la ID. 3.

Hva er dette?

Dette er egentlig akkurat det samme som Golf alltid har vært. Nemlig en moderne, pen, velkjørende, praktisk og kompakt bil for familier uten det aller største plassbehovet.

Men denne er altså også en ladbar hybrid. En av de store nyhetene i drivlinjen er at eHybrid, som denne nye heter, har fått lengre rekkevidde enn den utgåtte GTE.

Den nye eHybriden skal kunne gå opptil 71 kilometer bare på strøm under gunstige forhold. Så langt kom imidlertid ikke vi. Når var riktig nok forholdene langt fra gunstige, med gradestokken på bare to-tre plussgrader og regn. Men vi kjørte i alle fall 40 kilometer uten noen problemer.

Så skal det da også i rettferdighetens navn nevnes at det er samspillet mellom batteripakke/elmotor og 1,4-liters bensinmotoren som er «greia» her – og ikke bare hvor langt man kommer på strøm.

eHybriden er ladbar og skal kunne kjøre 71 kilometer på elektrisitet.

Hvordan er den å kjøre?

Åttende generasjon skuffer ikke på dette området. Snarere tvert imot vartes opp med god styrefølelse, god komfort og den er behagelig stillegående. Også når bensinmotoren går. Dessuten har eHybriden svært gode sportsseter som standard.

Totaleffekten på 204 hestekrefter gjør at man også har effekten man behøver. Uten at bilen kjennes sportsbil-sprek av den grunn. Pluss også for at VW har puttet inn en god og kvikk DSG-girkasse.

Dette sammen med et godt utstyrsnivå på både sikkerhets- og assistentsystemer, samt et pent og moderne, men kanskje ikke veldig spennende interiør, gjør det er lett å trives ombord.

Interiøret er pent og moderne. Utstyrsnivået er raust og setene veldig gode.

Hvordan er plassen?

Innvendig er plassen nesten overraskende god i forsetene. I baksetet er det heller ikke noe å klage på. Selv voksne sitter greit her, om de som sitter i forsetene ikke er for langbeinte og har setet i bakre posisjon.

Det som imidlertid skuffer litt er bagasjerommet. Det har sin forklaring. Batteriet er nemlig plassert under dette. Resultat er små-snaue 273 liter. Det er bare noen skarve liter mer enn Porsche 911 det – helt uten sammenligning for øvrig.

Velger man en ikke-ladbar bensin-Golf har denne 381-liters bagasjerom. Så forskjellen er her påtagelig, om dette med bagasjeplass er viktig.

Den nye Golfen byr på hyggelige og komfortable kjøreegenskaper.

Går den bra?

Sprinten fra 0-100 km/t gjøres unna på 7,4 sekunder og toppfarten er på 225 km/t. Man må absolutt si at det er godkjent til det bruket denne bilen er tiltenkt.

Holder det ikke, finnes fortsatt billegenden Golf GTI å få tak i. Den er både raskere i akselerasjonen og enda mer langbeint. Den byr i tillegg på en helt annen og mer sporty kjøre-karakteristikk. Prisforskjellen er ikke skremmende stor.

I eHybriden kommer kreftene veldig linjært og stille. Dessuten er motorlyden fra 1,4-literen litt fislete. Men dette er heller ikke en bil man først og fremst kjøper for maksimal kjøre-moro.

Her er det andre egenskaper som har prioritet. VW selv oppgir bensinforbruket til 0,09 l/mil etter WLTP-målemetoden. Dette er nærmest et tall uten mening, på et stykke papir. Har man mye småkjøring og er flink til å lade, kan man kjøre på bare elektrisitet – og det kan gå både uker og måneder mellom hver gang man har behov for å fylle opp tanken.

På langkjøring derimot, øker forbruket en god del – uten at det blir stygt av den grunn. Vi brukte bilen til både lengre turer og småturer. Vi var flinke til å lade og endte med et bensinforbruk på 0,4 l/mil i løpet av uka vi disponerte bilen. Det er helt greit det.

Men som med andre ladbare hybrider; systemet fungerer aller best ved mye småkjøring og hyppig lading.

Bilen er utstyrt med en 6-trinns dobbeltclutch-girkasse som passer dette drivverket fint. eHybriden kan også trekke tilhenger på inntil 1.500 kilo.

Forskjellen på ny og eldre Golf er først og fremst grill, lykter og front.

Finest utenpå eller inni?

Fra siden og bakfra skal du være kjenner for å se forskjellene fra forrige generasjon. Dette er i kjent VW-stil nesten på grensen til kjedelig likt.

Fronten er det du kan ta åttende generasjon Golf på. Den har blitt mer skrånende, fått smalere grill, nye frontlyker og annet støtfanger-trekk. De tidligere C-formede parklysene som kjennetegnet batteri-modellene er nå erstattet av en lyslist over grillen. Slik som på elektriske ID. 3.

Apropos ID.3 – også innvendig har VW Golf hentet elementer fra denne. Nemlig infotainment-systemet. Vi var ikke veldig imponert over det i ID. 3 og er heller ikke det i Golf. Vi mener det kunne vært enklere i bruk, mer intuitivt og tydeligere. Det virker også som systemet jobber tregt. Ryggekamerat kommer ikke på før vi har rygget ned fra gårdsplassen. Da er liksom vitsen borte.

Dessuten krever det mye trykking mellom de ulike menyene. Noe som tar fokus bort fra veien.

Til gjengjeld gir vi honnør til VW for utstyrsnivået og de ulike assistent-systemene om bord. Rattvarmen og alltid ren linse til ryggekamera er bare et par av tingene vi setter pris på.

Setene har vi allerede skrytt av. Ikke bare er de fine å se på, de er gode å sitte i også. Instrumentene er digitale og på en glassplate, slik som infotainment-systemet, på iPad-vis. Pent og moderne, men kanskje ikke direkte spennende.

Vi opplever interiøret på Golf som mer forseggjort og med langt høyere opplevd kvalitet enn i ID. 3.

I denne øvelsen går vi for uavgjort mellom eksteriør og interiør. Igjen, pent, greit moderne og forseggjort. Men ikke akkurat spennende og innovativt.

Den innvendige plassen er god. Bagasjeplassen lider litt under batteriplasseringen.

… og konklusjonen er?

Golf har alltid vært en bil som treffer et svært bredt publikum. Den er mainstream og stikker seg ikke ut på noe vis. Den scorer jevnt over høyt i alle kategorier. Dette er akkurat som forventet fra den kanten.

Dette er en helt suveren bil for den som egentlig ikke bryr seg så mye om bil. Men som vil ha noe som er moderne, pent, sikkert og velutstyrt. Men som ikke har et skrikende behov for å bli sett.

VWs store satsing på elbiler betyr nok også at tiden hvor man solgte både 10.000- og 15.000 Golf i Norge definitivt er forbi. Fra nå av er det nok mer snakk om noen hundre biler. Det spekuleres, ikke uten grunn, også på om dette kanskje kan være den siste generasjon Golf?

VW Golf eHybrid: Motor: 1,4-lier bensin + elmotor. Effekt: 204 hk / 350 Nm. 0-100 km/t: 7,4 sekunder. Toppfart: 220 km/t. Oppgitt elektrisk rekkevidde: 71 km. Oppgitt bensinforbruk: 0,09 l/mil. L – B- H: 428, 178 og 149 cm. Bagasjerom: 273 liter. Pris fra: 421.300 Kr. Pris testbil: 428.500 Kr.

