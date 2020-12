Ansatt ved Oslo-skole delte bilder av nakne barn i dusjen

En tilsynsperson ved en skole i Oslo er dømt til to år og seks måneders fengsel, blant annet for å ha snikfotografert barn i dusjen og delt bildene med andre.

Han er også dømt for seksuelle handlinger med en 14 år gammel gutt. Overgrepene skjedde over nett, ved at de to jevnlig hadde videosamtaler.

Politiet fikk kjennskap til saken da guttens mor fant ut om kontakten og anmeldte mannen i oktober i fjor.

Allerede halvannet år tidligere, i februar 2018, hadde politiet fått en melding fra NCECC, en kanadisk organisasjon for bekjempelse av nettovergrep mot barn.

Kripos forfulgte ikke informasjonen fra NCECC, men i desember fikk de en ny melding – denne gangen fra en amerikansk organisasjon, som hadde informasjon om en bruker som lastet opp overgrepsmateriale til kommunikasjonsplattformen KIK.

Begynte i 2017

Kripos klarte å spore brukeren og anmeldte mannen 8. november i fjor. Oslo politidistrikt begynte å etterforske saken fire dager senere, og 20. november ble han pågrepet.

Samme dag ransaket politiet hjemmet hans og fant en PC og flere harddisker med overgrepsmateriale.

Da mannen la kortene på bordet i avhør, ransaket de også en harddisk som han hadde liggende på skolen der han jobbet. Også denne harddisken inneholdt overgrepsmateriale.

Totalt har politiet funnet omtrent 21.500 mediefiler med overgrep mot barn på mannens harddisker og i skytjenester.

Under rettssaken i november forklarte mannen at han begynte å samle på overgrepsmateriale i 2017, «da han ble oppmerksom på sin legning», ifølge dommen.

Klarte ikke stoppe

Samme år begynte han å ta bilder av barna på skolen der han jobbet. Gjennom to år har han ved minst 17 ulike anledninger snikfotografert elevene i dusjen i forbindelse med svømmekurs.

Til å begynne med delte mannen bildene med andre brukere i grupper der det ble delt overgrepsmateriale, men på et tidspunkt sluttet han. I retten sier han det var fordi han forstod at det var galt.

Likevel var det «noe inni ham» som ikke klarte å stoppe å ta bilder av barna, forklarte han.

Mannen satt varetektsfengslet frem til 3. april i år av hensyn til faren for bevisforspillelse. Nå er han dømt til to år og seks måneders fengsel for bildene, overgrepsmaterialet og for nettovergrepene mot den 14 år gamle gutten.

– Dommen er streng, men han ønsker å få lagt dette bak seg og ønsker derfor ikke å anke, sier mannens forsvarer, advokat Marte Svarstad Brodtkorb, til TV 2.