«Nora Mørk, du er gull verdt»

Det er finaledag. For en deilig følelse det er. Selv for en som skal sitte hjemme i stuen og se på, så kribler det i kroppen.

Tenk da hvordan kroppene til dem som skal spille føles?

Jeg tror ikke jeg er langt unna sannheten hvis jeg gjetter at den kroppen det kribler mest i, den tilhører Nora Mørk.

Det er dette hun har sett for seg siden tårene trillet under medaljeseremonien etter VM i 2017. Det er dette som har motivert henne til ikke å gi opp når det har sett som mørkest ut de siste årene.

For det har ikke vært lett å være Mørk de siste årene. Nedturene har stått i kø, både på og utenfor banen, og de fleste ville nok gitt opp for lenge siden. Men ikke Mørk.

Jeg skal innrømme at jeg var skeptisk da kneet røk til igjen, og hun var fast bestemt på å komme tilbake. Å legge opp var ikke tema.

Hvis man en gang i fremtiden åpner det kneet, så kan en bruke det i ortopediutdanningen. Det er vel ikke noe som ikke er fikset på, sydd sammen eller modernisert.

Men for Mørk er håndballen livet. Og da var det ikke noe tema å gi opp.

Tvillingsøster Thea måtte gi tapt for skadene, og la opp for to år siden. Dermed blir det aldri noe av drømmen deres om å spille mesterskap sammen.

Følelsene har alltid lagt tjukt utenpå Nora. Hun gidder ikke skjule noe. Er hun forbanna, så tviler du ikke på det. Samtidig som det er umulig ikke å smile med henne når hun er glad.

Det er kanskje grunnen til at hun også er folkets favoritt. Da jeg laget listen min over verdens 50 beste spillere, så var de fleste tilbakemeldinger jeg fikk at Mørk var for lavt med sin fjerdeplass.

Jeg tror det har vært viktig for henne at hun kom «hjem» til Vipers denne sesongen. Ole Gustav Gjekstad & co har vært tålmodige med henne. De har heller holdt henne igjen enn å slippe villdyret løs når hun har ønsket selv. På den måten har kneet fått bli sterkt nok til å tåle belastningen.

Slik fungerer det ikke i kyniske østeuropeiske toppklubber. Hun er ikke den første som er sendt på banen tidlig i rehabiliteringsperioden etter korsbåndskade i Györ. De skryter gjerne over hvor fort de får spillerne tilbake på banen. Men spillere som Anita Görbicz og Eduarda Amorim er aldri blitt de samme som de var før de ble skadet. Mørk var også rekordraskt tilbake, og fikk en ny kneskade ganske umiddelbart.

Nå er Mørk i kyndige hender i Kristiansand, og i ferd med å finne tilbake til sitt aller beste.

Jeg synes også at vi har fått se en mer voksen versjon av henne denne gangen. På banen er hun ikke like hensynsløs med seg selv. Aksjonene hennes er mer veloverveid og ikke alltid på instinkt. Og intervjuene er ikke lenger svart/hvitt. Det er nyanser av både rosa og blått. Hun er mye mer ydmyk. Men hvem ville ikke blitt det når en har trasket i bratt motbakke i nesten tre år?

Hun kan allerede rydde plass på peishyllen for toppscorertrofeet. Men det er noe annet hun mye heller vil ha. Hun vil ha gullmedaljen rundt halsen. Hun vil vise verden at hun igjen er best i verden.

Og til sommeren kommer det store målet. Den ene tingen som mangler i Mørks premieskap. Nemlig OL-gullet. Hun gikk glipp av OL-jubelen i London i 2012 og tok det veldig tungt da finalen glapp i Rio de Janeiro fire år senere.

Nå skal det norske selvbildet boostes med et EM-gull i Herning. Før man skal dra til Tokyo stinne av selvtillit og gjøre Mørks gullsamling komplett.

For meg er det ingen tvil om at Mørk har vært Norges beste spiller i EM. Hun er suveren toppscorer, men også den med nest flest målgivende pasninger. Greit nok at hun ikke spiller forsvar. Den diskusjonen gidder jeg ikke. Det er laget en egen pris til mesterskapets beste forsvarsspiller.

Uttellingsprosenten på skuddene hennes har aldri vært høyere i et mesterskap. Hun spiller mye mer for laget enn tidligere. Hun er kanskje ikke like rå som hun har vært på sitt aller beste, men feilmarginen er mindre. Hun har kanskje hatt høyere toppnivå i tidligere mesterskap, men jeg kan ikke huske at hun har vært så stabil på et høyt nivå før. Og unngår hun overtenning, så ser jeg ikke bort fra at finalen blir hennes beste kamp.

Er det noen som fortjener å feire jul som europamester, så er det henne.

Nora Mørk, du er gull verdt!