Politibil påkjørt av stjålet bil i Oslo – politiet søker gjerningsperson

Politiet søker etter en mann ved Ekeberg etter at han rygget inn i panseret på en politibil fire ganger lørdag morgen.

Politiet meldte om hendelsen på Twitter klokken 07.11.

– Vi forsøkte å kontrollere en bil, som unndro seg vår kontroll. Når vi fulgte på, valgte bilen, som viser seg å være stjålet, å rygge inn i panseret vårt, sier operasjonsleder Guro Sandnes.

Fører av bilen gjentok ryggingen fire ganger. Det har ikke skjedd noen skade på tjenestepersonene.

– Den kjørte deretter ut av byen og mot Ekeberg, og endte opp der. Der er vi nå, og bilen står hensatt, opplyser Sandnes.

Politiet er på stedet med flere patruljer og har i morgentimene gjort et omfattende søk over et større område.

Bilen er formentlig stjålet på en adresse i Oslo.

– Den skal ha blitt stjålet i løpet av natten, sier Sandnes.

Politiet opplyser klokken 08.55 at bilen er tauet inn for tekniske undersøkelser, og at de blant annet søker etter fingeravtrykk.