Bolsonaro antyder at folk kan bli krokodiller av koronavaksinen

Brasils president Jair Bolsonaro angriper koronavaksinen og antyder at folk kan bli til krokodiller eller skjeggete damer om de tar den.

Bolsonaro har vært skeptisk til koronapandemien helt fra begynnelsen og kaller den bare en liten influensa. Selv vil han ikke vaksineres, selv om han fredag åpnet landets vaksineprogram.

– Hvis vi ser på Pfizer-kontrakten, er det veldig klart: De tar ikke ansvar for bivirkninger. Om du forvandles til en krokodille, er det ditt problem, sa han.

– Hvis du blir supermenneske, hvis kvinner får skjegg, hvis menn begynner å snakke med feminin stemme, vil de ikke ha noe å gjøre med det, sa han videre.

Vaksinen er blitt testet i ukevis i Brasil, og er allerede i bruk i USA og Storbritannia. Bolsonaro sier den blir gratis når den er godkjent, men at det blir frivillig å ta den.

– Men ikke meg, jeg vil ikke vaksineres, sier han og fortsetter:

– Noen sier at jeg dermed er et dårlig eksempel. Men til tullingene og idiotene som sier det, kan jeg fortelle dem at jeg allerede har hatt viruset. Jeg har antikropper, så hvorfor skulle jeg vaksineres?

Brasils høyesterett bestemte torsdag at det blir obligatorisk å vaksinere seg, selv om folk ikke kan tvinges. Det betyr at folk kan bøtelegges og eventuelt nektes tilgang til visse offentlige områder, men at de ikke kan tvinges til å ta den.

Brasil er midt i sin andre koronabølge. Torsdag var det over 1.000 nye smittetilfeller for første gang siden september. Til sammen er det registrert 7,1 millioner smittede og 185.000 koronarelaterte dødsfall i landet siden mars.

