Godkjenner enda en vaksine

Fredag ble Moderna-vaksinen mot Covid-19 offisielt godkjent til nødbruk av det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA, melder nyhetsbyrået Reuters.

FDA kunngjorde godkjenningen dagen etter eksterne eksperter godkjente bruken av vaksinen. Det er første gang Modernas vaksine godkjennes.

Bioteknologiselskapet har jobbet med den amerikanske regjeringen for å kunne distribuere 5,9 millioner doser allerede i helgen.

Avgjørelsen er basert på resultater fra en studie basert på 30 000 frivillige som fant at vaksinen var nesten 95% effektiv for å forhindre sykdom fra COVID-19 uten alvorlige bivirkninger.

Andre godkjente vaksine

Forrige uke ble vaksinen til Pfizer og BioNTech godkjent for bruk. Moderna-vaksinen er den andre vaksinen som godkjennes i USA.

– Med tilgjengeligheten av nå to vaksiner for forebygging av COVID-19, har FDA tatt et annet viktig skritt i kampen mot denne globale pandemien som forårsaker et stort antall sykehusinnleggelser og dødsfall i USA hver dag, sa FDA-kommisjonær Stephen M. Hahn, MD, sa i en pressemelding.

Moderna har avtaler med den amerikanske regjeringen om å gi totalt 20 millioner doser i år, og totalt 200 millioner doser innen juni 2021, skeiver Reuters.

Rekordmange sykehusinnleggelser

Fredag ble det rapportert at 114.751 mennesker er innlagt på sykehus på grunn av koronavirus. Dette er det høyeste tallet registrert til nå, melder CNN. Fredag ble den 17. dagen på rad at tallet på sykehusinnleggelser har holdt seg over 100.000.

I USA har 17. 416.108 personer fått påvist koronavirus siden pandemien startet. 313.035 personer har dødd som følge av det, ifølge tall fra Johns Hopkins University.

Gratulerte

– Gratulerer, Morderna-vaksinen er tilgjengelig nå! skrev president Donald Trump på Twitter.

Fredag ble visepresident Mike Pence vaksinert med på Pfizer-vaksinen på direkte TV. President Trump har enda ikke blitt vaksinert.

Congratulations, the Moderna vaccine is now available! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

Onsdag sa en talsperson for Det hvite hus at presidenten ikke vil ta vaksinen før det medisinske teamet ved Det hvite hus anbefaler det, skriver CNN.

Trump har også skrevet på Twitter at verken han ikke vil få vaksinen med det første.

– Det er enda ikke planlagt når jeg skal ta vaksinen, men jeg ser fram til å gjøre det når den tiden kommer, skrev han tidligere denne uken.

Tidlig i oktober testet presidenten positivt på koronavirus og fikk behandling på sykehuset Walter Reed National Military Medical Center.

USAs påtroppende president Joe Biden skal ta vaksinen neste uke.