Hergeirssons spørsmål vekket spillerne: – De ble nok litt provosert

Norge - Danmark 27-23 (10-13)

Norge lå under med tre mål til pause mot Danmark og så rystet ut.

Pausepraten må ha gjort susen, for i andre omgang kom Norge ut og snudde kampen. Etter 38 minutters spill var Norge oppe i ledelsen.

– Jeg sier det som det er. Jeg bare stiller spørsmålet om vi er mer redde for å tape enn vi har lyst til å vinne, for det så veldig sånn ut, sier Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV3.

TV 2s håndballekspert Bent Svele gir Hergeirsson en nier på børsen for måten hans grep snudde kampen for Norge.

Hergeirsson mener Norge spilte med håndbrekket på før pause.

– Så vi visste at vi kunne mer og de ble nok kanskje vekket litt og litt provosert. Så fikk vi frem smilet og krigerne, sier han.

– Jeg synes det var et berettiget spørsmål, for vi har vært i en sånn situasjon hvor frykten for å tape blir større enn lysten til å vinne og det må man prøve å snu, hvis det er mulig å snu. Og det er mulig med de ferdighetene som er her, sier islendingen til TV3.

– Gi litt F i konsekvensene

Hergeirsson mener det er viktig å snakke om det som ikke fungerer.

– Vi begynte å tenke konsekvenser. Det er fint å bringe det opp, for jeg vet at ingen ønsker det. Alle har lyst til å vinne. Det viktigste er å få frem lysten til å vinne og gi litt F i konsekvensene. Det var en konstruktiv prat i pausen, sier Hergeirsson.

Spillerne mener pausepraten var avgjørende for utfallet.

– Vi fikk mye mer ro, og samtidig satt fingeren på et par småting, særlig fremover, men også litt bakover. Jeg følte vi bygget mye mer selvtillit og kom bedre ut av det å prate sammen, sier kaptein Stine Bredal Oftedal.

– Vi var egentlig godt fornøyde med forsvarsspillet, så vi ville egentlig fortsette med det, men få mer fart. Det manglet litt i angrep, og jeg følte at vi kom til gode sjanser, men vi manglet de siste prosentene. Vi var mer enn gode nok. Vi måtte bare vise litte grann til, så skulle vi klare det, sier Katrine Lunde.

– Vi var ganske sikre på det i pausen også. Vi hadde tro på det hele tiden, men da vi begynte å komme foran, få momentum i kampen og lukket bakover, begynte vi å tro enda mer på det. De siste minuttene på benken kunne ikke gått saktere. Det var en helt fantastisk prestasjon i andre omgang, sier Stine Skogrand.

Avgjørende bytter

I pausen kom Katrine Lunde inn for Silje Solberg, som var underlegen Danmarks stjernemålvakt Sandra Toft i første omgang. Hergeirsson mener kristiansanderen gjorde flere viktige redninger den siste halvtimen.

– Det var frustrerende at vi ikke fikk helt til vårt kontringsspill, for det er det vi liker. Det vokser vi på. Når vi ikke får til det, blir vi kanskje enda mer forsiktige, sier Hergeirsson.

Landslagssjefen mener det var Danmarks fortjeneste.

– Danmark gjorde en veldig god jobb der. Vi var litt forsiktige. Vi hadde noen fri oppe i første omgang, men vi så dem ikke. Normalt hadde vi spilt, men i dag holdt vi igjen. Det var litt med håndbrekket på, sier han.

Hergeirsson gjorde også et bytte på kanten da Camilla Herrem slet med å demme opp for danskene. Inn kom Sanna Solberg Isaksen.

– Når de kjørte kantovergangen, slet vi på vår venstreside. Sanna Solberg kom inn for å dekke opp der, for hun har større høyde og rekkevidde enn Camilla Herrem. Det var nyttig, sier Hergeirsson.

I søndagens finale er Frankrike motstander for Norge. Tidligere på dagen møtes Kroatia og Danmark i bronsefinalen.