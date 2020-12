Her blir supertalentet (16) historisk med klassescoring

Se scoringen i Sportsnyhetene over!

Borussia Dortmund-stortalentet Youssoufa Moukoko ble historisk da han scoret sitt første Bundesliga-mål fredag.

16 år 28 dager gammel ble fenomenet tidenes yngste målscorer i Bundesliga. Den gamle rekorden tilhørte Florian Wirtz, som var 17 år og 34 dager da han scoret sitt første - altså drøyt året eldre enn Moukoko.

Dessverre for Dortmund endte det med 1-2-tap mot Union Berlin.

Moukoko, som har bøttet inn absurde mengder mål for Dortmunds aldersbestemte lag, har fått starte flere kamper i Erling Braut Haalands skadefravær.

Rekord etter rekord



Tidligere i høst ble Moukoko tidenes yngste Bundesliga-spiller. Han fikk debuten en dag etter å ha fylt 16. I Bundesliga er man nødt til å ha fylt 16 år før man får lov til å spille kamper.

Moukoko ble i forrige uke også tidenes yngste til å score mål i Champions League.

Supertalentet ble født i Kamerun, men flyttet til Tyskland ti år gammel. Etter å ha gått fra St. Pauli til Dortmund sommeren 2016 har overskriftene vært mange.

Da han representerte Dortmunds U17-lag i en alder av 13 og U19-laget i alderen 14 til 16, scoret han helt vanvittige 141 mål og noterte seg for 27 målgivende på 88 kamper.

Første tap etter sparkingen

Kvelden endte ikke lystig for Borussia Dortmund. Med under et kvarter igjen stanget Marvin Friedrich inn Union Berlins 2-1-mål. Tidligere i omgangen hadde Taiwo Awoniyi gitt vertene ledelsen.

Tapet var Dortmunds første etter at Edin Terzic sist helg tok over trenerjobben midlertidig ut sesongen. Erling Braut Haalands lag er på etterskudd i gullkampen og har kun 22 poeng etter 13 kamper. Det holder til en 4.-plass før helgens resterende kamper.

Union Berlin følger ett poeng bak. Julian Ryerson fra Lyngdal spilte 17 minutter som innbytter for hjemmelaget.

