Siktet for drapsforsøk - erkjenner ikke straffeskyld

To menn er siktet for drapsforsøk i forbindelse med at en mann ble skutt på en restaurant i Stavanger, natt til fredag. Den ene mannen erkjenner de faktiske forhold, men nekter straffeskyld. Den andre mannen løslates etter svekket mistanke.

Fredag ettermiddag ble to menn i 30-årene pågrepet og siktet for drapsforsøk, i forbindelse med at en mann i 20-årene ble skutt inne på restauranten Los Tacos i Stavanger.

I en pressemelding opplyser politiet at en av mennene nå er avhørt. Mannen erkjenner de faktiske forhold og knytter seg til åstedet, men han erkjenner imidlertid ikke straffeskyld.

– Den ene personen har avgitt en fri forklaring rundt hendelsesforløpet, som gjør at han, etter politiets syn, langt på vei erkjenner forholdene, sier politiadvokat Johannesen til TV 2.

Johannesen sier videre at han med hensyn til etterforskningen ikke kan gå nærmere inn på hva den siktede sa.

Mannen vil bli fremstilt for varetektsfengsling på mandag.

Den andre mannen er fremdeles siktet i saken, men vil likevel bli løslatt fredag kveld, da mistankegrunnlaget mot han er svekket etter avhøret av den andre siktede mannen, opplyser politiet.

– Jeg kan dessverre ikke gå i detalj om hva som har ført til at mistanken har blitt svekket, men jeg kan si at det er et resultat av etterforskningsskrittene vi har gjort i løpet av dagen, samt avhørsforklaringene til de mistenkte.

Politiadvokaten sier videre at politiet ikke leter etter flere mistenkte i forbindelse med saken.

Alvorlig skadd

Mannen som ble skutt ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus og skal være alvorlig skadd.

Johannesen sier at han med hensyn til etterforskningen og den skadde selv ikke kan si noe ytterligere om skadeomfanget. Politiadvokaten kan heller ikke si noe om hvorfor personen ble skutt i utgangspunktet.

– Det er en del ting som politiet må etterforske nærmere, og hendelsesforløpet og et eventuelt motiv er en del av dette.

Fant våpen

I underkant av en time etter den andre pågripelsen i dag ble et skytevåpen funnet nedgravd i et blomsterbed i nærheten av Byparken i Stavanger sentrum.

– Det var en hundepatrulje som fant våpenet. Politiet har grunn til å tro at dette er brukt i forbindelse med hendelsen på Los Tacos i går, forklarer Hauge, som ikke vil gå i ytterligere detaljer om våpenet.

Etterlyser tips

I pressemeldingen skriver politiet at fortsatt er interessert i tips i forbindelse med saken, men at de har fått god oversikt over hendelsesforløpet.

– Det betyr ikke at vi kan konkludere, men at vi kan ta ned aktiviteten en god del i helgen, sier Johannesen.