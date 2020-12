Stjernen ydmyket Vålerenga 8-1: – I full oppløsning

Stjernen - Vålerenga 8-1

Saken oppdateres med videosammendrag!

Vålerengas besøk til Stjernehallen endte i ydmykelse da Stjernen vant 8-1 i Stjernehallen fredag kveld. Stjernen har nå en seiersrekke på fire kamper.

– Stjernen leverer en helaften mot et Vålerenga i full oppløsning. En strålende forestilling fra et offensivt Stjernen som ikke tok foten av gasspedalen før de hadde scoret åtte. De har virkelig fått fart på det offensive spillet den siste tiden. Så det er bare å hylle prestasjonen til Stjernen i dag, sier TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel.

For Vålerenga ble det deres andre tap denne uken. Tirsdag ble det tap etter straffeslag for Sparta. Vålerenga har nå tapt seks av de ti siste kampene.

– Det holder ikke når man har ambisjoner om å ta seriegull. De må få orden på det defensive spillet sitt hvis de skal henge seg på toppen igjen, sier Hoel.

– Jeg hadde forventet mer av Vålerenga, og forventet at de var veldig lysten på å revansjere tapet for Sparta. Å slippe inn tre mål på de første elleve minuttene er for dårlig. Når de da slipper inn tre mål i andre periode, virker det som de har gått litt i oppløsning. De virket frustrerte og mange utvisninger. Det blir de straffet på når Stjernen scorer i overtall, legger han til og understreker:

– Vålerenga har i andre match på rad vært veldig svake i undertallsspillet sitt. De kan ikke være spesielt fornøyd i Vålerenga med den formen de viser om dagen.

Totalt utspilt i Stjernens målfest

Stjernen ledet 3-0 allerede etter første periode. Artur Niskakangas startet målfesten allerede minuttet ut i kampen. Jonathan Hermansson fulgte opp i fjerde minutt, før Andreas Heier økte til 3-0 etter elleve spilte minutter.

Andre periode fortsatte som den første, og Daniel Leavens satte inn 4-0 tre minutter ut i perioden. Brett Thompson og Timothy James Mcgauley økte til hele 6-0 da de to første periodene var ferdigspilt.

Etter kampens første 40 minutter hadde Stjernen hatt 25 skudd og Vålerenga 18. Men det var altså kun hjemmelaget som hadde fått uttelling.

– De er ikke vant til dette, Vålerenga, å ikke score mål og ligge under med seks mål etter to perioder. De har virkelig fått kjørt seg av hjemmelaget, sier TV 2s kommentator Jan-Erik Helgesen.

Det ble ikke bedre for Vålerenga i tredje periode, for det ble nok en kalddusj i starten av også den perioden da Travis Brown økte til 7-0. Deretter fulgte Andreas Heier på til 8-0 med knappe kvarteret igjen på klokken.

Filip Gunnarsson fikk pyntet litt på resultatet seks minutter før slutt, men det ble med den ene scoringen for Vålerenga.