Dobbel sorg for Caroline Berg Eriksen

Eriksen delte et følelsesladd innlegg på Instagram fredag.

«Hvil i fred, Hugo og Ronaldo», skriver Caroline Berg Eriksen under et bilde av hundene.

«Dette er så ubeskrivelig vondt at jeg lurer på om hjertet mitt noensinne vil føles helt igjen», skriver hun videre.

Eriksen er en av Norges største influensere med over 300.000 følgere på Instagram. Hun og ektemannen, tidligere fotballspiller, Lars-Kristian Eriksen, hadde hver sin hund før de møttes.

«Hugo - du har vært min sjelevenn i over 14 år . Tenk at det bare var deg og meg i en liten leilighet i Oslo. Du kjente meg så godt, lyttet alltid til meg, forstod alltid når jeg trengte trøst og slikket tårene mine når jeg gråt - til og med i dag. Takk for alt du har gitt meg av kjærlighet», skriver hun under bildet.

Eriksen forteller at begge hundene skal ha sovnet inn sammen.

«Dere hører sammen. Ronaldo - kloke, fine deg. Takk for at jeg fikk være mammaen din også. Takk for alle gode klemmer, alle fantastiske minner og for all kjærligheten du ga oss. Vi elsker dere. For alltid», avslutter Eriksen.