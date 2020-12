Sheffield United bekrefter strekkskade for Sander Berge

Kun seks minutter var gått da Sander Berge la seg ned på gressmatten og holdt seg til baksiden av låret. Etter en rask sjekk av Sheffield Uniteds medisinske apparat ble nordmannen byttet ut.

Fredag bekrefter Sheffield United til TV 2 at Berge har en strekkskade.

– Sander har pådratt seg en strekkskade og er svært tvilsom til søndagens kamp, bekrefter klubben fredag.

Berge, som har vært fast på Chris Wilders lag, mister altså bortekampen mot Brighton. Uken etter møter Sheffield United Everton hjemme.

Sheffield United står med kun ett poeng på 13 kamper i årets Premier League-sesong. Dersom Berge ikke blir klar til søndagens kamp, og i verste fall blir ute lenger, blir det et stort tap for laget som er på desperat poengjakt.

– Å miste Sander var et hardt slag for oss. Han har utvilsomt vært vår beste spiller denne sesongen, så vi måtte stokke om, sa manager Chris Wilder til TV 2 etter tapet for Manchester United torsdag.

Han påpekte også viktigheten av å ta poeng i de neste kampene. At de kanskje må spilles uten Berge vil gjøre det enda vanskeligere for laget som ligger sist på tabellen.

– Vi må ha troen. Har jeg ikke det, kan vi pakke sammen og dra hjem. Vi har fortsatt litt kampvilje. Luken har blitt større, som er skuffende, for vi har gjort nok til å kunne lukke den de tre-fire siste kampene. Utfordringen blir å tette luken de neste to-tre kampene, sier Wilder.