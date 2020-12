Flere koronasmittet hos Postnord - varsler forsinkelser

Postnord varsler at noen julegaver vil bli forsinket, etter at flere ansatte ved godsterminalen på Alfaset har fått påvist koronasmitte.

Etter at åtte ansatte ved terminalen fikk påvist smitte i perioden mellom 4. desember og frem til 17. desember, ble det bestemt at resten av de ansatte ved terminalen skulle testes.

14 av totalt 240 faste ansatte ved godsterminalen har nå fått påvist smitte, ingen av dem hadde symptomer. Det gjenstår fremdeles testing av cirka 60 vikarer.

Ingen av de smittede er sjåfører, eller har jobbet i kontakt med kunder på noen annen måte.

Administrerende direktør i Postnord, Robin Olsen, sier at de etter samtaler med kommunelegen i Oslo har kommet frem til at det er trygt å opprettholde driften ved Postnords terminaler i Norge, også på Alfaset.

Forsinkede julegaver

Selv om driften ved Alfaset opprettholdes, sier kommunikasjonssjef i Postnord, Ole A. Hagen, at noen julegaver likevel vil bli forsinket som følge av at flere av de ansatte ved Alfaset er i karantene og at det nå vil bli håndhevet strengere smittevernregler ved terminalen.

– Alfaset er sentralen for hele Norge, og hjertet og hjernen i Oslo. Det er en kritisk terminal for å få ting levert før jul, sier Hagen til TV 2.

I en pressemelding skriver Postnord at de beklager eventuelle forsinkelser, og at de ber om forståelse for situasjonen.

Videre beskriver Postnord Alfaset som å være «Norges viktigste godsterminal», og at anlegget sorterer opptil 190.000 pakker i døgnet, som derfra fraktes videre til hele Norge.

Ukjent smittevei

Hagen sier at det foreløpig er ukjent hvordan smitten spredte seg ved terminalen.

– Men det er jo sånn at mange av dem som jobber på terminalen bor i bydeler som ligger i nærheten. Og bydel Alna har jo et relativt høyere smittetall enn for eksempel bydel Ullern, sier Hagen til TV 2.

Postnord opplyser om at det er innført påbud om bruk av munnbind på terminalene, og at påbudet vil bli fulgt opp av vektere på området.