Gutt (13) død etter påkjørsel – mann siktet for uaktsomt drap

Den 13 år gamle fotgjengeren som ble påkjørt i en ulykke på Haugenstua i Oslo torsdag kveld, er død. En mann i 30-årene er siktet i saken, og politiet mener det er fare for at han kan gjøre noe lignende igjen.

En 13 år gammel gutt døde på Ullevål sykehus fredag ettermiddag, av skadene han ble påført da han ble påkjørt av en bil ved 19-tiden torsdag.

Guttens pårørende ble varslet om ulykken torsdag kveld.

Bilføreren som kjørte på 13-åringen ved Maia Dehlisvei på Haugenstua kjørte fra stedet etter hendelsen, og det ble satt inn store ressurser for å finne vedkommende.

Føreren, en mann i 30-årene bosatt i Oslo, ble funnet og pågrepet natt til fredag.

POLITI: Politiet gjorde krimtekniske undersøkelser på stedet etter hendelsen. Foto: NTB

Uaktsomt drap

Den pågrepne bilføreren av en mørk Mitsubishi SUV har i avhør erkjent å ha kjørt på fotgjengeren.

Først var han siktet for å ikke ha stoppet i et trafikkuhell. Senere ble siktelsen mot ham utvidet.

– Mannen er siktet for uaktsomt drap, samt ruspåvirket kjøring, sier Rune Skjold, seksjonssjef i Oslo politidistrikt, til TV 2.

Mannen vil også bli fremstilt for varetektsfengsling.

– Vi etterforsker ham for flere tidligere forhold som handler om rus og trafikk, og dette er saker som er relativt ferske, så vi mener det er fare for gjentakelse, sier Skjold.

Uhell

Det ble torsdag kveld gjennomført krimtekniske undersøkelser på stedet. Vitneopplysninger tydet da på at bilen hadde hatt stor fart, og gutten skal ha blitt slengt opp i luften etter å ha blitt truffet, før han traff en annen bil.

– Det er ingenting som tyder på at dette er noe som er gjort med vilje, og det virker som at gutten er et tilfeldig offer, sier Skjold.

Skjold kjenner ikke til at siktede skal ha skadet noen tidligere.

TV 2 har vært i kontakt med mannens forsvarer, Harald Fjeldstad, som sitter i avhør og ikke har hatt mulighet til å kommentere saken foreløpig.