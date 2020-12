Sjokkert Premier League-manager: – Det er skremmende

Steve Bruce avslører at to Newcastle-spillere har store problemer etter å ha blitt koronasmittet.

Etter det som har blitt beskrevet som et «betydelig smitteutbrudd», ble hele Newcastle-troppen satt i isolasjon.

Oppgjøret mot Aston Villa, som skulle blitt spilt 4. desember, ble utsatt. Siden den gang har Newcastle spilt to kamper (2-1-seier mot WBA og 2-5 mot Leeds), men manager Steve Bruce (59) avslører at smitten har satt spor.

– For et par av dem har det hatt en skadelig effekt. De vil ikke være ute en uke eller to, det kommer til å ta lenger tid enn det, forteller Newcastle-manageren til The Guardian.

– De er ikke bare tretthet, de har også andre symptomer. Det gikk over for de fleste av dem, men for noen er det en kamp. Tankene mine går til de to som er verst berørt, fortsetter han.

Bruce er sjokkert over hvordan sykdommen har rammet hans topptrente elever.

– Det er skremmende når du tenker på at de er unge, spreke og toppidrettsutøvere. Hvis noen trenger å minnes på hvor alvorlig dette er, så har vi vært vitne til det. Noen av dem virker å være ok, men så slår trettheten inn. Men for to av dem går det lenger enn det. De kommer fortsatt til å bruke uker på å komme tilbake. Du skulle ikke tror at en så langvarig Covid-greie er mulig for unge, spreke utøvere, sier han.

Newcastle ønsker ikke å navngi de som er rammet, men Bruces avslører at det har vært en rekke ulike symptomer for de rammede.

– Vi har hatt det hele. Vi har hatt oppkast, sår, munnsår, ingen lukt, ingen smak. Utmattelseselementet er et stort problem. For de aller fleste som har hadde det, er tretthet det eneste viruset etterlater. De går på tur i en halvtime og vil deretter legge seg i senga igjen. Det er så brutalt som det. Det har vært noen veldig vanskelige uker, og det er ekstremt vanskelig å håndtere, sier 59-åringen.