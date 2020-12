Her trosser Støre sin egen pressesjefs Bjørn Dæhlie-boikott

«Kjøperen må gidde å reklamere for en Bø-skatte-flyktning vi alle må punge ut for. Det gjør ikke jeg.»

Slik formulerte Arbeiderpartiets kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen sin Facebook-post, der han la ut sine skiklær fra Bjørn Dæhlie til salgs - «av politiske årsaker».

De siste ukene har debatten - og ikke minst Arbeiderpartiet - rast mot Høyre-ordfører Sture Pedersen i Bø kommune i Vesterålen etter at kommunen har kuttet kraftig i den kommunale delen av formuesskatten.

Skattegrepet har ført til at en rekke rikinger har meldt flytting til kommunen for å spare formueskatt.

I MARKA: Jonas Gahr Støre, her inne på Skjennungstua (han tok på seg munnbind kort tid etterpå). Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Ap om Dæhlie: «Skatteflyktning»

En av de mest profilerte rikingene som nå flytter er Bjørn Dæhlie. Dæhlie, som er mest kjent som Norges skikonge og tidenes tredje mestvinnende vinteromlympier med sine åtte OL-gull, har tjent seg søkkrik på å designe fritidsklær - særlig rettet mot langrennssporten.

Dæhlie vil årlige spare drøyt to millioner kroner i formuesskatt på flytteoperasjonen, viser beregninger E24 har foretatt.

«Jeg har alltid likt Bjørn Dæhlie, men må innrømme at jeg likte han bedre i rollen som skihelt enn skatteflyktning», skrev Aps stortingsrepresentant Martin Henriksen i en kronikk på Dagbladet 29. oktober.

Boikotter Dæhlie-klær

Og lørdag for en uke siden gikk altså Aps egen kommunikasjonssjef ut mot skikongen.

FACEBOOK-AKSJON: Kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsens Facebook-post. Foto: Skjermdump

Men da TV 2 mandag denne uken møtte Ap-leder Jonas Gahr Støre til intervju på Skjennungstua i Nordmarka, dukket han opp i skiklær fra nettopp Bjørn Dæhlie.

«Vi takker nei til å kommentere på denne», svarer Håkonsen når TV 2 ber om en kommentar til hvorfor Støre valgte å ikle seg klærne fra mannen hans egne partikolleger omtaler som skatteflyktning.

Se intervjuet med Jonas Gahr Støre om krisen i Ap her:

Høyre-ordfører: – Lavmål

Ordføreren i Bø reagerer sterkt på Ap-toppens boikott av skikongens varemerke.

– Det er skuffende. Jeg synes ikke man skal bruke sånne begreper om medmennesker. Bjørn Dæhlie velger å flytte til Bø for å forsøke å starte opp noe nytt og bidra til vårt lokalsamfunn. At Arbeiderpartiet forsøker å henge ham ut på denne måten er et lavmål. Det fortjener hverken Bjørn eller noen andre, sier Sture Pedersen til TV 2.