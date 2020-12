Dømt til fengsel og inndragning av 17 millioner kroner

En 43 år gammel mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i tre år og fire måneder, for hvitvasking av et utbytte fra et bedrageri og for å ha omsatt kongekrabbe på ulovlig vis.

I tillegg til fengselsstraffen så vil også bli 17 millioner kroner bli inndratt fra mannen.

Den dømte mannen stilte sin bankkonto til disposisjon og tok imot over 17 millioner kroner. Millionbeløpet var et utbytte fra et fra et CEO-bedrageri begått i Belgia.

Det skriver Økokrim i en pressemelding.

CEO-bedragerier kjennetegnes ved at personer, som utgir seg for å være direktør i et selskap, tar kontakt med en underordnet i selskapet og manipulerer vedkommende til å foreta urettmessige transaksjoner.

Banken som mannen benyttet stoppet de hvitvaskede pengene, da de var i ferd med å bli ført videre.

Lagmannsretten skriver i dommen at det i dette tilfellet er nødvendig med en streng fengselsdom, da denne type straffbar virksomhet er med på å «skade tilliten til finanssektoren og dens stabilitet».

- Når lagmannsretten tydelig skjerper straffen for denne typen kriminalitet, er det et viktig signal om alvorligheten av internasjonal hvitvasking, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen.

Domfellelsen omfatter også transport av over 3,5 tonn ulovlig kongekrabbe fra Finnmark til videre distribusjon og salg i Sør–Norge.

- Påtalemyndigheten merker seg også lagmannsrettens vurdering av straffverdigheten ved ulovlig omsetning av kongekrabbe, sier Kampen.

Dommen er ikke rettskraftig.