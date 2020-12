Sverige innfører omfattende tiltak

Statsminister Stefan Löfven opplyser fredag at det innføres omfattende tiltak i Sverige. Bare fire personer kan samles i selskap i julen.

Så langt har Sverige passert 8.000 korona-relaterte dødsfall.

– I år blir julen annerledes, situasjonen er fremdeles alvorlig, og situasjonen i helsevesenet er svært anstrengt, sier Löfven.

Maks fire

Totalt 357.466 svensker er bekreftet smittet av viruset, og det siste døgnet er det registrert 8.881 smittede.

Mens en rekke europeiske land har hatt lockdown og innført strenge tiltak siden pandemien brøt ut, har svenskene ikke innført like mange tiltak.

Torsdag kritiserte kong Carl Gustaf håndteringen. Han gikk så langt som å si at Sverige har mislyktes i håndteringen av koronapandemien.

Löfven sier fredag at han er svært bekymret for julefeiringen, og hva det vil bety for spredningen av koronaviruset.

– Maksantallet på personer i samlinger settes ned til fire personer, fra og med 24. desember. Feir bare jul med de aller nærmeste, sier Löfven.

Dette gjelder også ved restaurant-besøk.

Tidlig alko-stopp

Samtidig stenger all alkoholservering klokken 20 i hele landet.

I tillegg skal alle som regnes som ikke-essensielle arbeidstakere jobbe hjemmefra fram til 24. januar.

I tillegg legges all aktivitet i staten, fylker og kommuner ned fram til 24. januar. Dette gjelder ting som svømmebasseng og museum.

Det blir også et maks antall personer som kan befinne se inne på butikker, treningssentre og kjøpesentre.

Det anbefales munnbind i kollektivtrafikken på visse tidspunkter.

– Vi må aldri glemme hva denne pandemien handler om – den handler om liv og død, sier visestatsminister Isabella Lövin.

Statsminister Löfven fikk under pressekonferansen spørsmål om hvorvidt de omfattende tiltakene som nå kommer, er en slags innrømmelse av at de ikke har gjort nok tidligere.

– Vi har hele tiden tatt avgjørelser ut fra den gjeldende situasjonen, og det er det vi gjør nå også, sier han.