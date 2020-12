Har kjempet mot kommunen i ett år: – Det går ikke så mye lenger

Bente og Odd har hver sin sønn med spesielle behov fra tidligere forhold. På lille julaften 2019 søkte de daværende Vågsøy kommune (nå: Kinn kommune) om støtte for å få tilrettelagt boligen for barna.

Det har endt med en lang og hard kamp mot kommunen.

Paret søkte om 1.250.000 kroner i støtte fra Kinn kommune. Per nå har de fått innvilget 1/3 av summen, 450.000 kroner. Det vil ikke nå langt i jobben med å tilpasse huset.

- Ikke så mye lenger

– Det går bra slik det er nå. Men det går ikke så mye lenger, sier Odd. Han forteller at de bare må forsøke å gjøre så godt de kan. Men tilpasningen vil kunne gi både barna og dem en enklere hverdag.

FREMTIDEN: Bente ønsker å gi sønnen Viljar og resten av familien en enklere hverdag. Foto: Sorosh Sadat/TV 2

Totalt søkte de om tilskudd på 1 250.000 kroner.

– Det har gått tregt. Vi hadde blitt varslet fra Husbanken om at det ville komme endringer i regelverket for tildeling av støtte for tilpasning over nyttår, så det var viktig å komme under det gamle regelverket.

Det gamle regelverket som familien ble vurdert under tar hensyn til inntekten til familien. Bente har ikke hatt mulighet til å være i full jobb ettersom hun har fullt foreldreansvar for sin sønn Viljar. Det har gjort at paret er nødt å ha offentlig støtte for å klare det.

Trenger tilpasning

Og paret er klare på hva de trenger å forbedre for barnas del. Blant annet har de søkt om støtte for å få soverommene på samme plan.

– Viljar sitt soverom ligger i andre etasje. Odd må bære han opp og ned trappen hver eneste dag. Og det er en ganske skarp trapp, sier Bente.

TRAPPEN: Opp denne trappen må Odd bære stesønnen til og fra hans soverom hver dag. Foto: Sorosh Sadat/TV 2

Og med barn som ikke er mange årene unna konfirmasjonsalder, så vil det å bære de opp og ned trappen bli tyngre i årene som kommer.

– Vi er også nødt å få et større bad. Vi kan få de inn for å dusje, men alt stell må foregå på stuen. Og når de nå snart er tenåringer, så har de krav på privatliv. Og det hadde da hjulpet veldig å få gjort alt stell på badet.

BADET: De klarer å få dusjet barna, men har ikke mulighet til å få stelt de på badet. Alt stell må foregår på stuen. Foto: Sorosh Sadat/TV 2

Men selv om huset har sine mangler, har det en helt spesiell betydning for Odd og Bente.

– Dette er barndomshjemmet til Odd. Selv om huset trenger renovering og tilpasning for guttene, så har huset sjel. I tillegg ligger det nydelig til med landskapet rundt. Dette er en oppvekst vi ønsker å gi barna, sier Bente.

Tok nesten fire måneder

Etter at paret sendte inn søknaden lille julaften 2019 gikk det nesten fire måneder før de fikk svar fra kommunen.

– Vi fikk svar like før påske i år. Første gang vi fikk avslag på søknaden kom i mai, sier Bente.

– Vi skrev en klage på avslaget og fikk beskjed at den skulle gå rett til kommunens klagenemd. Likevel fant boligteamet ut at de skulle se på saken enda en gang. Etter enda en runde og enda ett avslag, gikk saken til kommunens klagenemnd.

– De var her på synfaring og stilte flere spørsmål. Men det tok en stund etter de hadde hatt møte før vi fikk svar på hva de hadde avgjort, sier Odd.

Klagenemnda hadde gitt paret fullt medhold.

Hva tenkte dere når dere fikk svaret fra klagenemda?

– Vi tenkte vi hadde fått det innvilget. Det var presentert som en søknad med detaljert budsjett og finansieringsplan. Så vi tenkte det var greit, men vi fikk ikke vite noe mer. Men vi fikk ingen bekreftelse.

Etter en stund kom klagenemnda med enda et nytt vedtak. Denne gangen på et lavere beløp. Fra støtte på full sum 1 250 000 kroner, fikk de denne gangen bare 450 000 kroner.

Ulik oppfatning

Kommunalsjef for sosial, kultur og miljø i Kinn kommune, Rolf Bjarne Sund, sier at det har vært ulik oppfatning om hvordan regelverket for støtte til tilpasning skal tolkes. Han beskriver saken som beklagelig, men sier at kommunen har fulgt regelverket slik som de skal.

– En søknad skal behandles i henhold til det regelverket som gjelder når søknaden kommer inn til kommunen. Det gjør vi også i denne saken. At det er noe misforståelse rundt det også, det er beklagelig. Men den blir behandlet med regelverket fra 2019.

ULIK OPPFATNING: Kinn kommune har ulik oppfatning om regelverket for tildeling av støtte for tilpasning av bolig. Foto: Sorosh Sadat/TV 2

Kommunen ønsker derimot ikke å si så mye om hvorfor klagenemnda trakk tilbake sitt originale vedtak.

– Det har vært en ulik oppfatning i klagenemnda om hvordan vedtaket skal tolkes, sier han.

Betyr det at det har vært ulik oppfatning mellom politikerne og administrasjonen om hvordan regelverket skal tolkes?

– Nei, det vil jeg ikke si. Nå er det kommunen som har tolket dette på sin måte og vi svarer søker slik som vi mener er riktig.

Vil ikke gi opp

Men selv om prosessen har vært hard og vanskelig, vil ikke paret gi opp.

– Det er ingen problem å ha et barn med spesielle behov. Det er alle kampene med kommuner, instanser og prosesser som tar energi. Barna er fantastiske. De gir oss energi, sier Bente.

Paret har på ny klaget inn den siste avgjørelsen som kom fra kommunen. Dersom den ikke går riktig vei, kan paret komme til å ta saken til Sivilombudsmannen.

Har du tips til lignende saker? Send tips til daniel.gangeskar@tv2.no eller på 02255