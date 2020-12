Måtte til sykehus i all hast: – Det ble veldig vått

I sesongens siste episode av God kveld Norge møter Dorthe Skappel influenser og tidligere blogger Julianne Nygård og familien i deres gigantvilla i Asker.

Dorthe Skappel besøker familien Nygård i sesongens siste episode. Foto: Marie Myklebostad

Nygård og ektemannen Ulrik venter nå barn nummer to, og deler åpenhjertig om tankene rundt fødselen som er satt til keisersnitt den 13. januar.

– Jeg ble veldig lettet når jeg fikk keisersnitt både den gang og nå, for da vet jeg litt hva jeg går til. Man kan alltids snu, legene vil helst at du skal prøve, forteller Nygård.

Se hele reportasjen med Dorthe Skappel og Julianne Nygård øverst i saken.

Utviklet fødselsangst

Nygård ble kjent gjennom bloggen «pilotfrue» og «Bloggerne» på TV 2, hvor paret delte åpenhjertig om utfordringene med å få barn.

Paret har nå sønnen Severin på to år, og ekteparet er også kjent for å skape store overskrifter om alt fra barneoppdragelse til sin ekstravagante livsstil. I august i år kom nyheten om at Julianne legger ned bloggen, og en knapp måned senere ble det kjent at paret venter barn nummer to.

Den tidligere toppbloggeren forteller om en dramatisk fødsel med sønnen Severin og under en spørsmålsrunde på sin Instagram tidligere i år, fortalte hun at hun nå har fødselsangst.

«Jeg gruer meg veldig til fødsel og har derfor blitt innkalt til en forløsningssamtale på Bærum sykehus. Jeg ønsker planlagt keisersnitt denne gangen, da jeg dessverre har fått fødselsangst etter fødselen med Severin som endte i hastekeisersnitt», fortalte hun den gang.

Under intervjuet med Dorthe forteller hun hva som gjorde at det endte så dramatisk.

– Etter 30 timer ville han ikke ut selv om jeg hadde åpning i flere timer. Legene sa «nå er det uforsvarlig å fortsette». Hele opplevelsen ble skremmende, forteller hun og begrunner hendelsen med at hun nå ønsker keisersnitt igjen.

– Jeg har fått skrekken av hele greia, ikke smertene, men at man ikke får det til, forteller hun.

Hastet til sykehus

Ekteparet forteller at de er ekstra forsiktige nå som de venter et barn til, noe som ikke var en planlagt graviditet.

– Vi hadde en hendelse bare for noen uker siden da hvor vi mistenkte at fostervannet hadde gått for det ble veldig vått og ja, forteller ektemannen Ulrik Nygård.

– Hva hadde skjedd da?

– De kunne ikke forklare det, men jeg lurte på om jeg hadde tissa på meg eller om vannet hadde gått. Det var det vi var redd for, heldigvis var alt bra, forteller Julianne og legger til:

– De anbefalte oss å komme inn med en gang, så vi ble litt stressa da. Så er det noe med at vi ikke skjønner hvor heldige vi er som er gravide en gang til.

Ektemann forteller at han ble ekstra bekymret ettersom han ikke fikk bli med inn på sykehuset grunnet korona-restriksjonene.

– Jeg sitter på utsiden av sykehuset midt på natten, ambulansene svirrer frem og tilbake jeg får ikke tak i Julianne, forteller han.

Nå håper paret på at ektemannen får være med inn under keisersnittet, selv om det ikke ser lovende ut per i dag.

– Det er litt spesielle tider med tanke på fødsel, vi håper han får være med, vi begynner å stresse litt med det nå, forteller Nygård.