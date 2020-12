Da han så reaksjonen til moren, skjønte stortalentet Aleksander (15) at noe var fryktelig galt

En stor drøm gikk denne uka i oppfyllelse for Aleksander Andresen:

Tirsdag gjorde Eliteserie-klubben Stabæk det kjent at de har skrevet proffkontrakt med 15-åringen.

At det skulle skje, sier alt om hvilke opp- og nedturer livet kan inneholde bare i løpet av ett år. For ganske nøyaktig ett år siden ble livet nemlig snudd på hodet, for det som den gang var 14-åringen Aleksander.

Han trodde nemlig at han bare var en ungdom som hadde veldig vondt i magen.

Det var riktignok såpass spesielt at han flere ganger kastet opp etter harde treningsøkter, men Aleksander Andresen var tross alt stortalentet som alltid gav alt på fotballbanen.



Han tålte mye. Trente fem dager i uka og var vant til å presse seg.

Likevel ble smertene så store at han til slutt tok turen til legen.

Det skulle i utgangspunktet være allergiprøver. Men da han så reaksjonen til legen og moren, skjønte Aleksander at noe var fullstendig galt.

– Legen forteller da at de har funnet to kuler i magen min. Jeg forstår ikke hva det er, men jeg ser at legene blir redd, jeg ser at mamma blir redd, men jeg skjønner fortsatt ikke hva det er. Jeg skjønner bare at det er noe, sier Aleksander Andresen.

TO STORE KULER: Disse to kulene, i magen til Aleksander, ble funnet. Begge på størrelse med en stor appelsin.

Turen til legen for en allergiprøve ble til en ultralyd. Legen finner heller ikke ut hva det er, men ser de samme kulene og sender Aleksander videre til sykehus.

Det er der han til slutt får beskjeden som skal snu opp ned på hele året 2020.

– Jeg tenkte aldri at det kunne være kreft. Jeg tenkte kanskje at det var en tarm som var vrengt eller noe. Kreft hadde jeg aldri hørt noe bra om, det var bare noe jeg hadde hørt var farlig. Det er jo farlig. Så det var veldig tungt å få den beskjeden. Det var uvirkelig. Jeg var egentlig helt tom, forteller Aleksander Andresen.

100 dager på sykehus

Legene slo umiddelbart alarm. Aleksander ble umiddelbart flyttet til Rikshospitalet, der han fikk kreftdiagnosen Burkitt lymfom.



Bare dager gjensto til julaften. Det som skulle bli en hyggelig julefeiring i Moss, endte på et rom på Rikshospitalet.

14 år gammel skulle Aleksander helst ha tenkt på julegaver. I stedet handlet tankene om at livet kunne nærme seg slutten.

– Jeg følte umiddelbart, en liten periode, at det sto om livet. Jeg har hele tiden sett på kreft som noe superfarlig, men heldigvis skjønte jeg kjapt at legene var veldig dyktige og at jeg ble godt ivaretatt, forteller Aleksander.

UTMATTET: En rekke tøffe cellegift-behandlinger kostet for Aleksander. Totalt lå han på sykehuset i over hundre døgn. Foto: Privat

Derfor ble motet bedre etter hvert som han måtte kjempe seg gjennom tøffe cellegift-behandlinger.



I mars trodde Aleksander at han var ferdig, men så dukket en ny svulst opp. Det førte til operasjon og nye runder med harde cellegiftkurer, og etter hvert også en stamcelletransplantasjon.

– I enkelte perioder på sykehuset har jeg ligget rett ut. Da har jeg ligget i senga og kanskje klart en tur på do, men så har det vært å ligge rett ut igjen. I periodene hjemme har jeg nok følt meg i bedre form. Da har jeg til og med spilt litt fotball av og til, sier Aleksander Andresen.

I et slikt perspektiv blir det kanskje rart å si det, men fotballen har på mange måter vært en slags medisin for Aleksander.

– Fotballen har vært et mål for meg, det har vært en stor hjelpebrikke. Etter en cellegiftkur har det å trene vært til stor hjelp for meg, sier han.

Og kanskje har hans innstilling til fotballen vært litt til hjelp. På banen har Aleksander nemlig vært en kriger som aldri har gitt opp.

– Jeg har prøvd å stå gjennom sykdommen så godt jeg har kunnet. For meg har det aldri vært et alternativ å legge meg ned og syte. Jeg har alltid forsøkt å trene så mye jeg har kunnet gjennom sykdommen, fordi jeg har trodd på at man kan komme tilbake raskere jo mer man trener, sier han.

MOTIVASJON: Fotballkarrieren har hele veien vært en motivasjonsfaktor for Aleksander. Så lenge kreftene har vært der, har han forsøkt å spille fotball. Foto: Erik Edland / TV 2

Likevel har det kostet. En stund var det slik at hver gang Aleksander følte han var på vei tilbake, så kom det en ny nedtur.

Den forrige sjokkbeskjeden kom i oktober.

– Da fikk jeg beskjed om at de hadde funnet en ny svulst i magen, så da ble det en ny operasjon. De tok ut svulsten og tok prøver av den. Heldigvis var det ikke kreft i den, det var falsk alarm, sier han.

Og så, for et par uker siden, kom gladmeldingen Aleksander har ventet på det siste året: 1. desember konkluderte legene med at han er kreftfri.

– Jeg visste egentlig ikke hvordan jeg skulle reagere. Jeg kunne nesten ikke forstå at det var virkelig. Jeg var så glad. Jeg har ikke ord for det, forteller Aleksander i dag.

Har blitt jaktet av en rekke Eliteserie-klubber

Samtidig som Aleksander har kjempet mot kreften, har det hele tiden vært åpenlyst for mange at han er et stortalent i fotball. Uttak til sonelag, kretslag og etter hvert Equinor talentleir forteller at han blir ansett som et av landets største talenter i sitt alderskull.

Flere klubber både nasjonalt og internasjonalt har vist interesse. I Eliteserien har de fleste klubbene på Østlandet ønsket hans signatur.

Selv om sykdommen har forfulgt Aleksander, har interessen vedvart. I forrige uke tok han valget om framtida da han i en alder av bare 15 år signerte proffkontrakt med Stabæk. Det skal kombineres med skolegang gjennom NTG-systemet fra neste sommer.

– Det er klart at det er stort for meg. Spesielt etter perioden jeg har vært gjennom, så betyr det ekstremt mye. Det betyr at jeg allerede har nådd et av de største målene mine, sier Aleksander Andresen.

At Stabæk henter så unge spillere fra nærområdet på proffkontrakt, er ganske spesielt. Det forteller litt om hvilken tro de har på unggutten.

PROFFKONTRAKT: Denne uka gikk en drøm i oppfyllelse for Aleksander da han skrev proffkontrakt med Stabæk. Her i lag med sportssjef Torgeir Bjarmann, som er klar på at det er spesielt å gi proffkontrakter til så unge spillere. Det viser hvilket talent Aleksander er ansett for å være. Foto: Privat

– Stabæk er en fin klubb, som er kjent for å utvikle unge fotballspillere og kanskje spesielt midtbanespillere som jeg er. Valget falt egentlig ganske naturlig på meg, sier Aleksander.

Det er imidlertid ikke bare klubber i Norge som har vist interesse for Aleksander. Tidlig i sykdomsperioden ble han invitert på treningsopphold til den engelske Premier League-klubben Leeds, men den drømmen er foreløpig satt på vent.

Nå kan han drømme igjen

For selv om Aleksander Andresen kan gå inn i årets julefeiring med et smil om munnen, er det liten tvil om at året har kostet. Selv om han er tilbake på et solid antall treningsøkter i uka, så krever det fortsatt litt mer.

– Jeg sliter fortsatt med å få i meg nok mat, spesielt etter harde treningsøkter. Det gjør nok at restitusjonen tar litt lenger tid for meg. Der jeg før trengte en halvtime, bruker jeg kanskje nå en time eller to, sier Aleksander.

– Frykter du at sykdomsperioden kan få negative konsekvenser for fotballen?

– Ja, og det er det jo også tilfeller på. Men heldigvis har jeg fått veldig god hjelp av støtteapparat og mine nærmeste. Jeg er veldig takknemlig overfor alle som har hjulpet meg i denne perioden, sier han og retter en spesiell takk til barndomsklubben Moss og rådgiverne Morten Tandberg og Mike Kjølø for måten de har fulgt han opp på.

Men selv om Aleksander kan ha blitt satt litt tilbake på kort sikt, så vet den reflekterte 15-åringen at han sitter på en ballast som nesten ingen andre gjør.

– Det har selvfølgelig satt sine spor, men jeg håper og tror sykdommen har gjort meg bedre mentalt. Alle fotballspillere møter motgang, og nå har jeg møtt min, sier Aleksander Andresen.

Det gjør han, vel vitende om at tankene endelig kan rettes mot noe annet enn å bli frisk. Nå kan Aleksander igjen drømme om Eliteserie-spill, landslagsspill og sånt ungdommer helst skal få lov å drømme om.

– Det er så vanvittig deilig å være frisk igjen. Nå føler jeg at jeg har fått mitt. Så nå ser jeg bare framover. Forhåpentligvis går fotballkarrieren bare oppover fra nå av, sier Aleksander Andresen.