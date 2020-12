aPrisene på Porsche sin ikoniske sportsbil, 911, varierer veldig, avhengig av alderen på bilen.

Særlig de luftavkjølte modellene, biler produsert fram til 1997, er populære.

I 1998 kom en ny generasjon 911, som fikk internkoden 996. Den vokste betydelig i størrelse, gikk fra luft- til vannavkjøling av motoren – og fikk frontlykter som ikke var runde, slik man hadde hatt tidligere.

Utformingen på lyktene, et litt frynsete rykte med tanke på motorene og at man gikk bort fra luftavkjøling, er noe av forklaringen på at disse er relativt rimelige på bruktmarkedet.

Broom-Benny forteller litt om hva du ber se opp for hvis du skal kjøpe Porsche 911 av 996-generasjonen

Her er en Porsche 911 av 996-generasjonen. Utformingen av frontlyktene falt ikke i smak hos alle.

Finnes mange

En annen forklaring er at det ble laget svært mange av dem. Innen produksjonen stoppet i 2004 (enkelte varianter ble produsert helt fram til 2006), var over 175.000 eksemplarer solgt.

Og siden Porsche generelt har god driftskvalitet, og eierne av slike biler gjerne er entusiaster som tar veldig godt vare på bilene sine, ruller mange av disse fortsatt på veiene.

Resultatet er altså at du nå kan gjøre svært gode kjøp på 996-generasjonen.

Brukt Porsche: – Her snakker vi priseksplosjon!

Bruktmarkedet i Norge

996 kom i en rekke varianter, med manuell gir og automat – og som coupe, targa og cabriolet. Modellutvalget består blant annet av Carrera 2, Carrera 2S, Carrera 4, Carrera 4S, Turbo, Turbo S, GT3, GT3 RS og GT2.

Prisene starter på drøyt 250.000 kroner, og i skrivende stund ligger det 41 996-objekter til salgs på Finn.no.

De svært ettertraktede spesial-modellene (Turbo, GT3 og GT2) ligger naturlig nok langt høyere i pris.

Interiøret er helt annerledes enn det var i forgjengeren. Her tok Porsche et langt steg videre.

Porsche 944: Nå kan den være et veterankupp

Kan alt

Vi tar en tur til Porsche Classic Center Son, der man kan absolutt alt om eldre Porsche.

Det er ett av kun tre Porsche Classic Center i hele verden! Her følger man opp bilene med vedlikehold, reparasjoner og restaureringer – i tillegg til kjøp og salg.

996 er "gammel nok" til å være med i modellutvalget deres.

Espen Olsen var en av primus motorene som startet Classic Center Son tilbake i 2017.

I videovinduet øverst i artikkelen kan du se hvorfor Classic Center-sjefen tror prisene på en del av disse bilene vil stige, hvilken utgave du bør få tak i – og hva du må passe på.

Dessuten kan han vise deg en helt spesiell 996-modell som står utstilt i hans egne salgslokaler ...

Porsche 911 var bilen drømmedama skulle hatt ...

Video: Vi har kjørt splitter nye Porsche 911 Turbo S: