Slik avslørte han Keshvaris våpenbruk

18. desember i fjor ble Keshvari dømt til fengsel i fire måneder for trusler mot sin tidligere samboer.

Straffen kommer i tillegg til de elleve månedene han ble idømt av Høyesterett for å ha jukset med reiseregninger på Stortinget.

Truslene mot den tidligere samboeren fant sted natt til søndag 3. februar i 2019.



Keshvari og kvinnen hadde kranglet da situasjonen eskalerte.

DØMT: Tidligere Frp-politiker Mazyar Keshvari. Foto: NTB

Den daværende samboeren hadde satt mobiltelefonen sin på lydopptak og dokumenterte derfor hva som skjedde. Lydklippet ble et nøkkelbevis i retten.

På et tidspunkt i krangelen gikk Keshvari ned på kontoret i underetasjen og hentet en revolver, ifølge dommen. Nedre Romerike tingrett tror på ekssamboeren når hun forteller at Keshvari trakk av pistolen mot henne. Kvinnen trodde at det var én kule i våpenet, slik som i russisk rulett.

Situasjonen roet seg etter hvert, og kvinnen fikk ringt til politiet, som fikk tilgang på lydopptaket av hendelsen.

LYDEKSPERT: Truls Brikeland har en annerledes bakgrunn enn de fleste kollegene sine i politiet. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Analysert av Vamp-produsent

Da Keshvari ble kjent med lydopptaket, erkjente han at han hadde rettet et våpen mot sin daværende samboer. Han nektet imidlertid for at det var snakk om en trussel fordi han hevdet å ha brukt en defekt gasspistol med pelletskuler.

Gasspistol-forklaringen kom først i avhør i juni i 2020, nesten halvannet år etter hendelsen. Retten mener forklaringen er oppkonstruert.

Truls Birkeland fikk jobben med å analysere hva man egentlig hører på opptaket. Birkeland har bakgrunn som artist og produsent for blant andre Vamp og Anne Grete Preus.

I mange år har han vært engasjert som sakkyndig lydekspert for politiet. I 2018 tilbød de ham fast jobb som senioringeniør. Han er den eneste i politietaten som besitter denne kompetansen.

Birkeland har vært involvert i flere store straffesaker de senere årene, blant annet i den såkalte Valdres-saken, der han analyserte nødsamtalen. Han har også gjort undersøkelser i Lørenskog-saken.

Slik gjorde han det

I Keshvari-saken gjorde han såkalte referanseundersøkelser.

– Jeg fikk lydopptaket, og så hadde Kripos tatt beslag i både våpen og ammunisjon. Vi hadde en sesjon på Kripos der deres våpeneksperter behandlet våpenet mens jeg tok opp lyden av det. Deretter sammenlignet jeg lydene fra Kripos med lydene fra opptaket i straffesaken for å se om de var sammenfallende, forklarer Birkeland til TV 2.

Hans analyse er ifølge dommen at et ekte våpen ble trukket av fem ganger. En sterk skrapelyd etterfulgt av en lavere mekanisk lyd er tolket som et avtrekk. Han påpeker at «ser du disse kulene» ble uttalt like før klikkelyden.

EKSPERT: Truls Birkeland jobbet frilans for politiet i mange år, men i 2018 ble han fast ansatt. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Retten kan ikke fastslå om våpenet faktisk var ladd. Derfor lot de tvilen rundt dette komme tiltalte til gode.

Basert på Birkelands konklusjoner mener retten uansett at Keshvari har gjort seg skyldig i svært alvorlige trusler med et ekte skytevåpen.

Glad for frifinnelser

Den tidligere Frp-politikeren var også tiltalt for vitnepåvirkning, brudd på besøksforbud og andre trusler, men ble frifunnet for dette.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra hans forsvarer, advokat John Christian Elden.

Til Avisa Oslo sier han imidlertid at de er glad for at han ble frifunnet for de fleste forholdene, men at de tar dommen på fire måneder til etterretning.

Bistandsadvokaten til Keshvaris tidligere samboer, Marte Svarstad Brodtkorb, sier til TV 2 at hennes klient er glad for at dette er begynnelsen på å kunne legge ting bak seg.