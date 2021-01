Den billigste frossenpizzaen vinner

Med hele 26.000 tonn pizza i året, troner Norge på toppen av listen over frossenpizzakonsum per innbygger. For å gjøre kundene fornøyde kommer produsentene stadig med nye varianter som skal bli våre nye favoritter.

Vi tester disse frossenpizzaene:

La Mia Grande Salame Piccante fra Dr.Oetker

Ekte Italiensk Pizza Pepperoni fra Rema 1000

Ekte Italiensk Pizza Serrano og Ruccola fra Folkets

Alle disse har lovnader om å være ekte italiensk eller å smake som på pizzeria, men hva gjør en pizza ekte italiensk?

– Det heter napolitansk pizza

PIZZALEGENDE: Gino Valente har laget et enormt antall pizzaer. Foto: TV 2 hjelper deg/Andreas Molland

For å finne svaret drar vi til legenden Gino Valente, mannen som introduserte det italienske kjøkkenet til Norge.

– Man kan ikke si ekte italiensk, det heter ekte napolitansk for pizzaen kommer fra Napoli, forteller Valente.

Han forteller videre at en ekte napolitansk pizza handler mest om bunnen og at den skal være luftig og lett.

– Andre pizzaer er ikke slik, de blir som knekkebrød og det er ikke noe godt.

Når han leser på frossenvariantene er det flere ting han henger seg opp i:

– Hvorfor har de brukt spansk serrano skinke og ikke italiensk parmaskinke, og hva har balsamico på en pizza å gjøre, sier hans mens han leser på pizzaen til Folkets.

Testet av italienere

For å finne ut om de faktisk smaker som pizza fra Italia, drar vi til restauranten Villa Paradiso Frogner, hvor tre pizzaglade italienere er klare til å smake.

Maria Rosaria Gallo Colella, Dora Camilla Catalano og Antonio Corrado vet hvordan en pizza skal smake.

ITALIENERE: Panelet som skal smake, f.v Antonio Corrado, Dora Camilla Catalano og Maria Rosaria Gallo Colella. Foto: TV 2 hjelper deg/Andreas Molland

– Jeg kommer fra Napoli og det er et problem i en pizzatest, men jeg gleder meg til å finne en god pizza, sier Gallo.

Catalano er halvt norsk og halvt italiensk, og selv om hun vokste opp i Italia, har det vært en del frossenpizza.

– Det var ikke uvanlig for oss å spise frossenpizza på travle dager, men jeg vil ikke si at noen av de var italienske, så det blir spennende å se om disse smaker ekte italiensk, forteller Catalano.

Corrado er daglig leder på Villa Paradiso Frogner og er tydelig på hva han ser etter i pizzaene.

– Bunnen er det viktigste. Man kan ha mange varianter av fyll, men en tynn og luftig bunn er særpreget til italiensk pizza, sier Corrado.

PIZZERIA: La Mia Grande hevder å ha være som fra pizzeria. Foto: TV 2 hjelper deg/Andreas Molland

Best på saus

Første pizza ut er La Mia Grande fra Dr. Oetker. Den har en steketid på kun seks minutter og lover å være som på pizzeria.

– Jeg er imponert over tomatsausen, den har litt syrlighet i seg, sier Gallo.

– Bunnen er for tynn også har de brukt for mye krydder, italiensk pizza bruker lite krydder, forteller Catalano.

Corrado er mest opptatt av bunnen og er ikke overbevist.

– Det er ikke nok luft i denne bunnen, den er helt flat. Italiensk pizza skal ha en luftig bunn.

Når gjengen får se hvilken pizza de har smakt på er de ikke enige i lovnaden:

– Pizzeriastil, nei, det var det ikke, sier Gallo.

Dr. Oetker skriver:

«Vi har laget en pizza med en bunn basert på mel, olje og vann, med tomatsaus og toppet med ost og andre toppinger. Dette er selve definisjonen på en pizza.

Dette er også hvordan pizzeriaer over hele verden inkludert Italia lager og selger sin pizza. Vi hevder ikke at dette er en italiensk pizza, men derimot at dette er en pizza med tynn og myk bunn akkurat slik man får på pizzeriaer rundt om i verden.»

Best på bunn

Neste ut er Ekte Italiensk Pizza Serrano og Ruccola fra Folkets.

EKTE ITALIENSK: Folkets pizza har valgt å bruke en spansk skinke på sin italienske pizza. Foto: Andreas Molland/TV 2 hjelper deg

– Den ser pen ut med den skinka i hvert fall, sier Gallo.

Men når de smaker merker de at noe ikke helt stemmer.

– Det er definitivt ikke parmaskinke, må være en norsk skinke av noe slag, sier Catalano.

– Og osten smaker ikke helt som ost, det er ikke mozzarella.

Bunnen får derimot skryt.

– Denne har mye mer luft i seg og du kan se at den har hevet godt rundt i kantene, tydelig at de har latt denne ha litt tid i stenovn før nedfrysning, forteller Corrado.

Når gjengen ser hva de har smakt, ler de godt.

– Aha, serranoskinke. Vil si den ser mer ut som parmaskinke enn serranoskinke, men hvorfor ikke bruke parma?

Best på mest

EKTE ITALIENSK: Rema 1000 variant er den eneste som også har grønnsaker på pizzaen. Foto: Andreas Molland/TV 2 hjelper deg

Til slutt er det den billigste varianten som skal smakes på, Ekte Italiensk Pizza Pepperoni fra Rema 1000.

– Denne har desidert den beste osten, og jeg liker at det er litt grønnsaker på denne, det har ofte italiensk pizza, sier Catalano.

– Denne bunnen er ikke like god som pizza nummer to, men en godkjent bunn til en frossenpizza å være, sier Corrado.

Også på denne er det én ting som trekker litt ned, mener Gallo.

– Denne salamien har en røkt smak, noe som ikke hører hjemme på italienske pizzaer.

Når de ser hva de har smakt, blir de positivt overrasket.

– Denne var definitivt den beste. Det viser at man ikke må bruke mye penger hvis man skal kjøpe en god frossenpizza, mener Corrado.

– Jeg vet at Rema har et samarbeid med Italia hvor de prøver å ha de rette italienske ingrediensene, som virker å fungere, sier Gallo.