Nok en stor norsk dag: tredobbelt for kvinnene i Hochfilzen: – Helt vanvittig

Tiril Eckhoff gikk inn til seier 7,6 sekunder foran Ingrid Landmark Tandrevold. Eckhoff fikk én bom på liggende, men skjøt fullt på stående og med lynraskt tempo i sporet ble det verdenscupseier i Hochfilzen.

Tandrevold kjempet om seieren med ti treff, men Eckhoff var altså noe raskere.

– Det var en veldig bra dag i dag. Jeg er veldig fornøyd med det jeg gjennomførte. Men det er litt spesielt å ta seieren fra Ingrid, men jeg er veldig glad. Jeg gikk knallhardt ut og ga alt, sier Eckhoff til NRK via SVT etter sin andre verdenscupseier for sesongen.

– Jeg er utrolig lettet over ståendeskytingen. Kanskje blir det en fin julefeiring likevel. Jeg skulle selvsagt ha ønsket at jeg tok min første verdenscupseier, men når det først skulle være noen foran, var det godt at det var Tiril, sier Tandrevold.



Marte Olsbu Røiseland fikk én bom på første skyting og holdt ikke like raskt tempo som Eckhoff og Tandrevold i sporet. På stående ble det fullt hus, men hun brukte mye tid skytingen. Dermed endte hun på tredjeplass 24,6 sekunder bak Eckhoff.

– Først og fremst er jeg bare kjempefornøyd med laginnsatsen. Tredobbelt norsk er bare helt vanvittig. Veldig bra løp av de andre, så mangler jeg kanskje litt på formen, men det er bagateller i dag, sier Røiseland til SVT.

Tyske Franziska Preuss var lenge nære ved å vippe Røiseland ned fra pallen, men klarte det akkurat ikke. Hun kom inn halvsekundet bak den norske verdenscuplederen i mål.

Franske Chloe Chevalier skjøt fullt på liggende og lå på et tidspunkt kun 2,9 sekunder bak Eckhoff. Men med to bom på stående var det ikke mulig å ta igjen de norske.

Firedobbelt på herrene

Det har vært litt av noen dager for de norske skiskytterne i Hochfilzen. Torsdag tok herrene firedobbelt der Sturla Holm Lægreid var best, Johannes Dale ble nummer to, Johannes Thingnes Bø nummer tre og Vetle Sjåstad Christiansen nummer fire.

– Norge har jo alltid likt seg i Hochfilzen, men akkurat det vi holder på med nå er helt enormt. Firedobbelt på herrene og tredobbelt på kvinnene på to dager har aldri skjedd før, sier NRKs kommentator Ola Lunde.