Endelig blir det lysere: – Vi får det rett og slett bedre

21. desember i år er en helt spesiell dag. For det første er det vintersolverv, som betyr at det blir lysere hver dag fra i dag. For det andre kan man se et helt spesielt fenomen på himmelen.

Det er 21. desember, noe som ikke bare betyr at det er tre dager igjen til jul, men også at det er vintersolverv. Etter et år preget av dårlige nyheter vil det nok hjelpe på humøret hos mange når dagene nå blir lysere og lengre.

Lykkeforsker Ragnhild Bang Nes forteller at så mange som 90 prosent av oss føler at ting er litt tyngre på vinteren, og at humøret blir dårligere. Dagslys har stor påvirkning på hvordan vi føler oss.

BLIR LYKKELIGERE: Lykkeforsker Ragnhild Bang Nes forteller at man blir lykkeligere i takt med at det blir lysere.

– Dagslyset påvirker humøret rent nevrobiologisk gjennom øyet blant annet. Når dagslys faller på netthinnen, så aktiverer det fotoreseptorer eller lysømfintlige celler, som setter i gang og endrer produksjonen av forskjellige hormoner og signalstoffer som melatonin, serotonin og kortisol. Da blir vi mer energiske, mindre søvnige og trøtte, og får mer energi rett og slett, forteller Bang Nes.

Men det er ikke bare det rent nevrobiologiske som gjør at vi får det bedre. Mer dagslys gjør også at vi gjør ting som gjør at vi føler oss bedre.

– Mer dagslys gjør at vi andre ting også, vi kommer oss ut på tur og ut i naturen kanskje. Så det setter på en måte i gang prosesser og aktiviteter, som gjør at vi rett og slett får det bedre, forteller lykkeforskeren.

Blir lykkeligere av sollys

Hun forteller at det likevel ikke er store forskjeller på tvers av året med tanke på hvor mange som lider av søvnproblemer eller depresjon. Likevel tror hun de fleste føler det litt tyngende med mørket om vinteren. Gleden blir desto større når det nå går mot lysere tider.

– Så er det jo dette med at når vår og sollys kommer så assosierer vi det med en ny start, og noe godt som kommer også.

– Kan man si at man blir lykkeligere av lyset?

– Ja! Det gjør man helt klart, er lykkeforskerens klare beskjed.

Bang Nes er klar på vi denne vinteren trenger lyset enda mer enn andre år.

– Ja, det er klart. Det har jo vært mørkt, og vi lever med pandemi, og vi er på en måte frarøvet mange av de aktivitetene og sosiale arenaene som vi vanligvis får glede og livskvalitet fra.

– Men vi er jo ikke så godt vant, og når vi har ventet lenge smaker det ekstra godt. Så kanskje vi blir enda lykkeligere av sollys nå enn vi ville gjort ellers.

Spesielt fenomen på himmelen

På samme dag som vintersolverv kan man også få øye på et svært sjeldent fenomen i verdensrommet. På himmelen kan man se en samstilling av planetene Saturn og Jupiter. At de kommer nær hverandre skjer støtt og stadig, men at de kommer så nære som i år er svært sjelden.

Forrige gang var for 400 år siden, men den gang skjedde det så nære sola at det var umulig å se det. Forrige gang før det var i 1226, men den gangen visste man ikke hva planeter var en gang.

– Dette er egentlig første gang folk flest kan følge dette og forstå hva det er, forteller fagsjef for romforskning ved Norsk romsenter, Pål Brekke.

Synlig etter solnedgang

Han forteller at årsaken til fenomenet er at alle planetene går i bane rundt sola, som plateskiver, i hver sine spor. Enkelte ganger fører dette til at planetene kommer på linje. Det skaper en illusjon av at de er veldig nærme hverandre.

Fagsjef for romforskning ved Norsk romsenter, Pål Brekke.

– Jupiter er faktisk 700 millioner kilometer fra Saturn. Her kommer de så nærme at det er vanskelig å se at det er to planeter, så du må ha en liten kikert, stjernekikkert kanskje, så vil du se at det er to planeter, forteller Brekke.

Skal man se fenomenet med egne øyne må man se rett etter solnegang.

– I Norge blir det typisk litt etter klokken fire, halv fem. Da har det begynt å bli mørkt, og sola gått ned, så må man se lavt i horisonten mot sydvest. Så må man ha god sikt, for i Norge ligger disse lavt nede, sier han.

Alle som vil får dessverre ikke muligheten til å se fenomenet. Det er kun fra Trondheim og sørover det er mulig å se det.

– Da vil man få se det hvis det er klart. Det er været som er det viktige her.

I Nord-Norge vil det skje under horisonten.

Synlig med det blotte øyet

Sammenstillingen vil være synlig med det blotte øyet, men skal man virkelig se detaljene må man ha kraftigere verktøy.

– Med det blotte øyet ser det bare ut som en planet eller stjerne. Har man en prismekikkert vil man se at det er to planeter, og har man en liten stjernekikkert ser man også disse flotte månene til Jupiter, og til og med ringene til Saturn.

Dersom været blir dårlig i dag er det ingen grunn til å fortvile. Fenomenet vil være synlig også de neste dagene. Er man uheldig med været også da, må man imidlertid vente lenge.

– Neste gang det skjer er i 2080, så skjer det ikke igjen før om 400 år, forteller Brekke.