Irmelin (28) skjønte at noe var galt da hun fikk lua i posten

TV 2 HJELPER DEG: – Du føler deg lurt, sier Irmelin Johansen (28), som tok kontakt med nettbutikken Junkyard. De avviste henne to ganger.

Irmelin Johansen bestilte en lue laget av 100 prosent akryl fra den populære nettbutikken Junkyard. Da hun fikk lua i posten, ble hun skeptisk. Den føltes og så ut som ekte pels.

Johansen kontaktet Junkyard to ganger og spurte om lua var laget av ekte pels. Dette benektet de begge gangene.

Når TV 2 hjelper deg tar med lua til en ekspert, blir det likevel fort klart at Irmelin har helt rett. Lua har ekte pels.

FØLER SEG LURT: Irmelin Johansen med lua fra Junkyard. Foto: privat

– Du føler deg lurt. Noen vil kjøpe ekte pels, og det er deres valg. Men jeg ønsker ikke å støtte det, og nå har jeg støttet industrien ubevisst ved å kjøpe en lue som skulle være fuskepels, mener Johansen.

Buntmaker avslører pelstabben

Etter en kort inspeksjon kan den svært erfarne buntmakeren Jannicke Romøren Eriksen raskt bekrefte at luene er laget av ekte pels. Buntmakeren kutter opp dusken og slår fast at hårene er festet til et skinn.

– Ja, dette er pels. En av dem er laget av det vi kaller finn raccoon (norsk: mårhund) og den andre er coyote. Det ser du tydelig på underpelsen og fargene, forklarer Eriksen.

FALSK PELS VAR MÅRHUND: Denne lua ble solgt som fuskepels, men viste seg å komme fra en mårhund. Foto: Junkyard

Dyrevernalliansen: – Et problem vi opplever med jevne mellomrom

– At folk får opplyst at pelsen er falsk er dessverre et problem vi opplever med jevne mellomrom, forteller Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Kleveland forteller at de stadig er i kontakt med merkevarer som mener de har blitt lurt.

Slik sjekker du om pelsen er falsk eller ekte • Ekte pels føles veldig glatt. Fuskepels føles litt mer ru når du stryker over den. • Ekte pels med lange hår har også en tykk underpels. Hårene er festet til lær. • Hvert hårstrå på ekte pels har ofte litt forskjellig tykkelse. Fuskepels ser ofte lik ut over det hele. • Hvis du presser en knappenål mot pelsen, er det vanskelig å trykke den gjennom læret på ekte pels. En knappenål vil vanligvis gli lett gjennom fuskepels. • Hvis du napper ut et par hår fra pelsen, kan du prøve å svi dem med en fyrstikk. Pels fra dyr vil bli svidd og lukte som svidd hår. Fuskepels vil smelte og lukte som svidd plast. Kilde: Dyrevernalliansen

– De mener de har forsikret seg om at de kjøpte falsk pels, men så har de kanskje ikke vært nøye nok med kravene sine til fabrikken.

Dyrevernalliansen tror dette har å gjøre med at pelsmarkedet går dårlig, noe som igjen gjør at ekte pels selges billig.

Kleveland forteller at det finnes mange metoder for å avdekke om pelsen er falsk eller ekte, hvis du er i tvil. Se tips i faktaboksen til høyre.

– Har bedt kundene om unnskyldning

Daglig leder i Junkyard, Jonas Moberg, sier at firmaet har «en strikt policy mot alle former for pels».

– Luene var bestilt spesifikt med fuskepels. Dessverre så ikke personen som kontrollerte produktene at det var ekte pels, men oppfattet at det var akkurat det vi hadde bestilt - nemlig fuskepels, forteller Moberg.

COYOTE OG MÅRHUND: Dusken på lua til venstre er vrengt og viser innsiden av skinnet. Foto: TV 2 hjelper deg/Anne-Mali Thyrum

– Men hvis dette er så viktig for dere, burde dere ikke ha sørget for at personen som skulle sjekke dette hadde kunnskapen som skulle til for å avgjøre det?

PÅSTO AT DET VAR FUSKEPELS: Irmelin Johansen kontaktet Junkyard flere ganger. Hver gang fikk hun svar om at lua var laget av fuskepels. Foto: Skjermdump, Irmelin Johansen.

– Jo, absolutt. Vi kommer til å lære opp våre ansatte og skaffe oss bedre rutiner, for å sikre at dette ikke skjer igjen.

Moberg sier at Junkyard har bedt alle kunder om unnskyldning og kompensert dem.

Han legger til at Junkyard er veldig lei seg for å ha gitt en kunde feil svar på spørsmål om pelsen kunne være ekte.