Mann (27) omkom da pulsåren ble kuttet under slåsskamp – halvbroren (26) frifunnet

Lørdag den 21. mars i år rykket politiet ut til en voldshendelse i en bolig i Mosjøen i Nordland.

Da nødetatene kom frem, fant de en mann (27) liggende livløs på gulvet i stua. Han hadde et kutt i halsen, og ble raskt erklært død på stedet.

Halvbroren hans, som også befant seg i boligen, ble pågrepet og siktet for å ha påført mannen knivskader som tok livet av ham. Han ble senere tiltalt for grov kroppsskade med døden til følge, men han er nå frikjent.

Slåsskamp kom ut av kontroll

Ifølge dommen fra Alstahaug tingrett begynte det tidlig på morgenen den aktuelle lørdagen.

Den nå avdøde mannen hadde vært på fest, og kom hjem til boligen i Mosjøen like før klokken 05. 26-åringen var da våken og laget frokost. Det oppsto raskt en krangel, som skal ha rot i en uenighet om at en av dem skyldte den andre penger.

Krangelen eskalerte, og den nå avdøde halvbroren hev seg etter hvert over 26-åringen, og tok kvelertak på ham. 26-åringen fikk panikk, og forsøkte å rope på lillebroren sin, som også befant seg i huset.

Da lillebroren involverte seg, slo halvbroren ham med knyttet neve så han mistet bevisstheten.

Etter dette kom de to mennenes mor og halvbrorens samboer inn på rommet. Sammen forsøkte de å stoppe halvbroren, men i retten beskrev samboeren ham som «helt borte».

Ifølge dommen var 26-åringen under konstant angrep fra fornærmede i om lag 10-15 minutter. Etter hvert grep han to kniver som lå på en hylle i rommet. Han holdt disse opp for å forsvare seg, men halvbroren gikk likevel til angrep.

Nøyaktig hva som skjedde er uklart, men halvbroren segnet etter hvert om og døde av skadene.

– Lei seg, men lettet

Retten fant det bevist at 26-åringen handlet i nødverge.

Hans forsvarer, Espen Johansen, sier til TV 2 at klienten hans har blandede følelser etter frifinnelsen.

– På den siden er det godt at han ble trodd, men utfallet ble som det ble. Han håper dette setter strek, og at han slipper en ankesak, sier Johansen.

Han sier det hele var en umulig situasjon, og at 26-åringen ikke hadde et valg.

– Dette er bare trist for alle involverte, men han er glad for at retten hørte ham, sier han.

Ikke tatt stilling til saken

Påtaleansvarlig i saken, statsadvokat Geir Fornebo sier til TV 2 han vil ta stilling til om saken skal ankes i den nærmeste tiden.

– Jeg har nettopp fått dommen, jeg må sette meg inn i den før jeg tar en avgjørelse, sier Fornebo.

Det har ikke lykkes TV 2 å komme i kontakt med bistandsadvokat Christian Wullf.