Forelsket seg 70 år etter forrige møte

Odd og Else hadde ikke sett hverandre siden 50-tallet. Da Odd ble enkemann, tok Else kontakt og følelsene blusset opp – 70 år etter at de traff hverandre sist.

Noen år etter at Odd Skrivervik (95) ble enkemann fikk han plutselig en telefon fra Else som han ikke hadde sett på 70 år.

På 50-tallet var Odd lærer ett år på Elses skole, og hun hadde aldri klart å glemme han.

– Jeg ble glad da jeg fikk telefonen fra Else, forteller Odd til God morgen Norge.

– Vi hadde mange fine telefonsamtaler og jeg fikk veldig positive følelser for henne. Vi kom etter hvert nærmere hverandre og jeg ble varm til sinns.

«Se hele intervjuet øverst i saken!»

Det første møtet

Gjennom flere telefonsamtaler bestemte Else og Odd seg for å treffes. En spent Odd tok med datteren Kristin og reiste fra hjemplassen på Tolga, til Else på Stadlandet.

FØRSTE TREFF: Odd og Else ser hverandre for første gang på 70 år. Foto: «Else og Odd», A5 Film

– Det første møtet var veldig positivt, og jeg hadde en veldig god følelse da vi traff hverandre.

Ett møte ble til flere møter. Enten hos Else på Stadlandet eller hos Odd på Tolga. Og følelsene ble etter hvert sterkere.

– Jeg var forelsket i Else og det var den samme følelsen og kjærligheten som var tilstede som jeg hadde den gang jeg gifta meg første gang. Vi fikk god kontakt og vi lærte hverandre å kjenne. Else virka veldig sympatisk og lys til sinn, og kunnskaper hadde hun også, forteller Odd.

GODE SAMTALER: Odd og Else hadde flere fine stunder sammen. Foto: «Else og Odd», A5 Film

En trist beskjed endret framtidsplanene

93 år gamle Odd begynte å tenke på en framtid sammen med Else og var klar for å flytte til Stadlandet.

Men Else og Odd fikk ikke mye tid sammen før Odd fikk en trist beskjed.

– Vi snakka i telefonen en gang og da sa hun at hun hadde vært syk, men jeg var jo også litt syk innimellom. Så jeg tenkte at det ville gå over, men det var mer alvorlig enn som så.

Else hadde fått begynnende alzheimer og ble raskt sykere. Odd skjønte at framtiden han så for seg ikke ble noe av, men angrer likevel ingenting.

– Nei, jeg angrer ikke, for den tiden vi fikk sammen var veldig fin. Det var en absolutt positiv opplevelse på mine gamle dager, en ting å leve litt på.

Fulgte prosessen

Regissør Mari Bakke Riise ønsket å lage en film om kjærlighet hos eldre.

Da hun fikk høre om Else og Odd som hadde tatt opp kontakten, trodde hun nesten det var for godt til å være sant.

REGISSØR: Mari Bakke Riise har regi på dokumentarfilmen «Else og Odd». Den vises på NRK 22. desember. Foto: TV 2

– Det har vært fantastisk fint å være med på denne prosessen. Jeg spurte om det var greit at jeg fikk følge dem, og både Else og Odd syntes det gikk fint. Det å møtes etter 70 år er ikke noe som skjer hver dag, så det å få være med på det var kjempestort, forteller Mari til God morgen Norge.

– Det jeg har lært er at vi har de samme forelskelsesfølelsene om man er 15 år eller 30 år eller 90 år. Det synes jeg er inspirerende!

Dokumentaren «Else og Odd» vises på NRK 22. desember.