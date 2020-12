Dette leketøyet får terningkast seks: – Helt rå!

Som følge av pandemien, stengte nattklubber og regulering av antall nærkontakter har mange single i år hatt et kjedelig sexliv. Noen vil til og med si at det har vært ikke-eksisterende.

Det forklarer kanskje hvorfor salget av hjelpemidler har skutt til værs. Nylig kom det en rapport som viste at nettsalget av erotiske artikler har økt med 65 prosent i koronaperioden.

– Vi har hatt en omsetningsøkning på nett på 80 prosent fra mars til oktober i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Vi går mot nok et rekordår, sier Ingrid Bakker, presseansvarlig i Kondomeriet.

Hyller «Handjob Machine»

Mange kan kanskje forvente seg harde pakker under treet i år, og det er et utvalg av disse som Marte og Niklas tar for seg i God kveld Norges studio. Sammen med blogger og sexolog Iselin Guttormsen ser de på noen av julens frekkeste gaver.

RIKT UTVALG: Marte, Niklas og Iselin Guttormsen tar en titt på julens frekkeste gaver. Foto: Kristoffer Arnesen / God kveld Norge

– Det er forskjellige prisklasser, og man burde snakke med vedkommende man vil kjøpe gave til på forhånd og spørre hva hun eller han kan tenke seg. De fleste kvinner ønsker seg ofte en klitorisvibrator, for eksempel en Womanizer, sier Guttormsen.

TERNINGKAST 6: Denne maskinen får toppkarakter av Niklas Baarli. Foto: nytelse.no

Niklas Baarli på sin side har testet noen av varene på bordet, og vil på det varmeste anbefale en «Handjob Machine» fra merket Handy. De påstår selv at det er det mest avanserte mannlige sexleketøyet som noensinne er laget.

– Terningkast seks! Helt rå, sier Baarli.

Se hele innslaget i videovinduet øverst i saken. De tre smaker også på glidemiddel med smak av salt karamell og crème brulée.

Salget av «buttplugs» til værs

Guttormsen sier også at «buttplugs» har økt i popularitet blant gutta, og ikke bare blant homofile.

– Buttplugger selger som bare rakkern nå, mye mer enn før. Det er flest heterofile som kjøper det, og de har en tendens til å si: «Jeg er ikke homo altså», forteller bloggeren, og fortsetter:

– Vi må tenke på det at vi har den samme anatomien. Uavhengig av om du er heterofil eller homofil, så har vi de samme nytelsespunktene. Både kvinner og menn kan ha mange deilige opplevelser ved analsex, sier hun.

«Stusselig» hvis du er mann

Guttormsen ønsker å fjerne skammen rundt sexleketøy for menn.

– Jeg blir veldig glad når jeg ser leketøy også for menn. Kvinnens seksualitet har opp gjennom historien blitt undertrykt, men vi har kommet dit at sexleketøy har blitt veldig vanlig for kvinner. Hvis du som kvinne eier et sexleketøy tar du ansvar for egen seksualitet, det er kanskje litt sexy, forklarer hun.

– Men hvis en gutt eier et sexleketøy, så har samfunnet sett på det som at du er stusselig. Da har du ikke draget på byen og slike ting, sier Guttormsen.

Gi det som morgengave

Skulle du ønske å gi bort et leketøy på julaften, så tenker de tre i studio at du kanskje ikke trenger å ta det foran hele familien.

– Du gir ikke bort sexleketøy på julaften, det er ferdig snakka. Det er kanskje et tips å gi det før jul, sier Bratberg.

Guttormsen foreslår det som morgengave.

– Den kan ligge i julestrømpa for eksempel, så kan du åpne den i ro og mak uten tanter og onkler til stede.

Til info: Kondomeriet, som har levert halvparten av produktene i innslaget, sponser Iselin Guttormsens podcast «G-punktet».