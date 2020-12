Viagrasalget i Norge til himmels

Etter at Statens Legemiddelverk åpnet opp for salg av reseptfri Viagra har tablettene flydd ut av hyllene.

I løpet av den første uken reseptfri Viagra var tilgjengelig for salgs, ble det solgt mer enn én tablett i uken.

– Da vi startet forhåndssalget i desember i fjor, tok det helt av. Den første uken solgte vi over 2 000 pakker. Det tilsvarer mer enn 12 000 tabletter, sier Hans Kristian Furuseth, daglig leder i Farmasiet.

Tabubelagt tema

Han mener den viktigste årsaken til den enorme etterspørselen av reseptfri Viagra er diskresjon siden dette for mange er et tabubelagt tema.

– Det er tydelig at folk foretrekker å kjøpe denne typen legemiddel uten å møte opp og potensielt bli gjenkjent på apoteket. Jeg skulle ønske det var mer åpenhet rundt dette, men slik er det dessverre ikke i dag selv om det er et vanlig problem, forteller Furuseth.

Ifølge nettapoteket har salget av Viagra Reseptfri normalisert seg gjennom 2020.

– Totalsalget for i år ligger rett over 15 000 pakker – eller omtrent 90 000 tabletter – med Viagra. I den første perioden var det 4-pakningen som vi solgte mest av, men nå dominerer 8-pakningen helt klart. I tillegg viser det seg at de typiske brukerne av Viagra Reseptfri er godt voksne menn over 55 år, sier Furuseth, som også kan avsløre at hver tredje pakke som sendes ut går til hovedstaden.

Ulovlig import og salg

På tross av at Viagra ble reseptfritt i Norge i januar meldte Tollvesenet i august at importen av ulovlige potensmidler har økt. Likevel tror Hans Kristian Furuseth at økt liberalisering kan bistå til å stoppe ulovlig import og salg.

– På sikt mener jeg at reseptfrihet, prisreduksjon og økt informasjon om lovlig nettsalg vil være med å hindre ulovlige potensmidler i Norge, sier Farmasiet-sjefen, som ikke tror kortvarige svingninger i ulovlig import indikerer en langvarig trend.