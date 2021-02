«Maria» fikk samværssabotasje frem i lyset - og inn på Stortinget

I august 2019 tok en desperat mamma kontakt med TV 2. Historien «Maria» fortalte var vanskelig å forstå, men har sørget for at samværssabotasje står høyt på den politiske dagsorden.

«Mitt navn er... og jeg vil med dette få frem min sak der jeg har prøvd nå i tre år å få se min datter. Hun ble tatt fra meg mars 2016.»

Dette er de første ordene i en epost TV 2 mottok august 2019. Vi var flere som stilte spørsmålet: Hva er dette egentlig... og hvordan kan det være mulig..



Ett år jobbet vi med historien til «Maria» som ble publisert sensommeren 2020. Den utløste umiddelbart et skred av henvendelser til TV 2.

Sjokkert over omfanget

– Det har skjedd veldig mye etter at min sak kom ut i media. For min del har jeg har egentlig bare fått positive tilbakemeldinger, ros for at jeg har turt å gå ut med min historie, sier Maria. TV 2 har valgt å anonymisere historien og derfor gitt kvinnen navnet Maria.

Over en kaffe latte forteller Maria om tiden etter historien hennes ble publisert av TV 2, sensommeren 2020. Mye har skjedd. Maria virker roligere, mer avslappet enn før. Øynene hennes smiler mot meg.

Av hensyn til barnet har TV 2 valgt å anonymisere historien.

GLAD FOR RESPONSEN: Etter rettsmøte møter Maria TV 2 og reporter Haakon Eliassen sammen med sin advokat Signe Blekastad. Maria ser frem til normalisert samvær med datteren. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Etter at Maria sto frem, har historiene om samværssabotasje strømmet inn fra hele landet. Sønderknuste familier, flest fedre, men også mange mødre, har formidlet sterke historier om følelser, svik og maktesløshet.

Midt i konflikten, står barna som har mistet all kontakt med enten mor eller far.

– Jeg er veldig overrasket over omfanget saker og alt det som har kommet frem i etterkant av min historie. Det sjokkerer. I starten følte jeg meg veldig alene, nå ser jeg at mange sliter med det samme.

Maria har registrert at NAV kritiseres for å «straffe» foreldre som er utsatt for samværssabotasje med høyere barnebidrag, at stortingsrepresentanter har stått i kø for å stille «skriftlige spørsmål» om samværsabotasje til barne- og familieministeren.

Maria tror hun har fått med seg de fleste historiene. Flere har kommet som en konsekvens av at hun i bekmørkt og desperat øyeblikk tok mot til seg, og oppsøkte TV 2.

– Nå har man fått flere stemmer i samfunnet som står frem og sier at dette rett og slett ikke er greit, forteller Maria.

Konsekvens

Nå har Barne- og familieministeren sagt at han vil endre NAV-praksisen som gjør at foreldre som saboterer samvær, skal profittere på dette økonomisk ved at NAV hever barnebidraget. Ropstad sier til TV 2 at han vil endre på dagens praksis.

– Dette er jo indirekte en konsekvens av at du har satt samværssabotasje på dagsorden. Du har i alle fall satt fart i arbeidet. Hvordan føles det «Maria»?

– Det føles litt som en liten seier, nå er samværssabotasje satt på dagsorden. Det angår mange og jeg føler at dette nå er lettere å snakke om, før var det mer tabu- og skambelagt, sier hun.

For halvannet år siden mente mange som hørte om historien hennes at det åpenbart var noe feil med henne. For man kunne da ikke bare "ta seg til rette" å sabotere samvær uten konsekvenser.

Skulle stått frem tidligere

- Du tok et valg om å fortelle din historie i media. Hva tenker du om det i dag?

– Jeg skulle ønske jeg hadde gjort det mye tidligere. Man utsetter jo seg selv og familien for en belastning, så jeg måtte gå noen runder i forkant.

– Hvor er du og din datter kommet om to år fra nå av?

– Jeg håper vi har fått startet et bli-kjent-prosjekt, ja. Forhåpentlig at jeg kan være med henne en hel dag, eller kanskje noen dager i uken, smiler hun.

- Hva ønsker du skal skje mellom dere?

NOEN MINNER: Snart fire år mor og datter sist var sammen. "Lea" har for lengst vokst ut av skoene. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– At vi skal knytte bånd mellom mor og datter, de båndene vi har mistet, at hun skal føle seg trygg med meg igjen, hun kan komme og gå når hun vil, at hun ikke skal være redd for noe, det er målet mitt. At hun kan stole på meg igjen.

- Og hva tenker du at dere skal gjøre, mor og datter?

– Gå å shoppe, kino, ut å spise, delta i familiesammenkomster. Jeg håper hun kan ta del i dette.

EN LANG KAMP: TV 2 har fulgt "Maria" siden august 2019. Her fra et besøk i Tingretten våren 2020, hvor hun ville ha informasjon om rettshjelp. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Jul uten datteren

En vinterkald desemberdag like før jul har Maria vært i et rettsmøte sammen med sin advokat. TV 2 treffer henne og advokat Signe Blekastad.

For første gang siden datteren «Lea» forsvant etter vinterferien 2016, står hun igjen ansikt til ansikt med barnefaren. Målet er å få samvær med datteren som hun ikke har sett siden vinterferien i 2016.

MYE STØTTER: Maria forteller at hun nå har opplevd mye støtte og forståelse fra flere mennesker som tidligere var skeptisk til henne. Foto: Kåre Breivik / TV 2

For årene går fort. Snart er det blitt fire. Og det gjør hele situasjonen også gradvis vanskeligere forklarer hun.

– Alt det jeg og min datter delte sammen, som vi kan relatere oss til, det ligger nå stadig lengre tilbake i tid.

–Jeg har ikke så mange ferske minner med henne som jeg kan si holder meg oppe. Ting som vi to har delt sammen i nyere tid.

Stor betydning for andre

Advokat Signe Blekastad ble kjent med saken via TV 2. Hun tilbød Maria å stille opp for henne uten kostnader.

Maria har kun i perioder hatt råd til advokatbistand og er som svært mange andre ikke kvalifisert til fri rettshjelp.

- Hvilken betydning tror du saken til «Maria» har for de mødre og fedre som opplever samværssabotasje?

– Jeg tror det har en stort betydning for veldig mange saker, for hun har på mange måter banet veien for mange som ikke tørr å stå frem. Og det er jo fantastisk. «Maria» har satt fingeren på et stort samfunnsproblem, sier Blekastad til TV 2.

Advokaten mener barnevernet har sviktet i saken. Nå jobber hun med å få alle fakta på bordet. Barn har rett til samvær med begge foreldre. Noe har gått fryktelig galt i denne saken.

SLADDER OPPLYSNINGER: Advokat Signe Blekastad har forsøkt å få ut informasjon fra barnevernet for å finne ut om de har sviktet. Uvanlig mye er sladdet, sier hun. Nå klager advokaten til Fylkesmannen. Foto: Kåre Breivik / TV 2

– Det som er så rart og kommer frem i dokumentene er at far sitter hos barneverntjenesten og sier at det ikke er aktuelt med samvær, og at mor ikke egner seg til å ha samvær. Men det fremkommer ingen steder hvorfor det ikke skal være samvær. Det er ingen begrunnelse om hvorfor han mener det ikke skal være samvær, sier Blekastad.

Menneskerettighetsdomstolen

Hun viser frem en mappe med dokumenter som hun har fått utlevert fra barnevernstjenesten. Det meste er sladdet.

– Det viktigste for meg blir å følge opp saken i forhold til barnevernstjenesten, så jeg ber nå om fullt innsyn via fylkesmannen. Jeg ønsker å se hva barnevernstjenesten har gjort. Mor har foreldreansvaret alene, likevel sladdes mye av informasjonen, sier Blekastad.

BISTÅR: Advokat Signe Blekastad har tatt saken uten kostnad for "Maria". Hun håper på en positiv utgang. Foto: Kåre Breivik / TV 2

TV 2 vet at flere saker kan være på vei til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Det er foreldre som mener at Norge ikke har tatt samværssabotasje på alvor. I mange saker foreligger det dom på samvær, men likevel får ikke barnet samvær med begge foreldre.

– Jeg tror slike saker vil komme til EMD. I denne saken og andre må en gå tilbake i tid og se på hva har barnevernstjenesten har gjort. Har de gjort noe for å igangsette samvær, har de utredet saker objektivt og så videre, sier Blekastad.

Sterkere enn noen gang

– Jeg føler meg sterkere enn noen gang. Og bare det at du blir trodd, ikke minst, føles godt. Og nå hører jeg om andre som er i samme situasjon, jeg har trodd at det kun var meg. At det kun er meg som har vært uheldig, men det er jo noe i systemet som mange andre har opplevd, på ulik måte. Men systemet har sviktet alle.

MINNER: Hjemme hos Maria venter bamsen tålmodig på sin eier. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Hvordan er forholdet mellom deg og din datter akkurat i dag?

– Vi er i en veldig vanskelig situasjon, men jeg tenker at i fremtiden vil min datter se at jeg sto frem med min historie, har hjulpet mange andre også.

Maria tror at den dagen kommer, når de to skal finne sammen.

Inntil nytt rettsmøte i slutten av april vet ikke Maria noe mer om hvordan fremtiden vil bli eller når hun igjen vil få være sammen med datteren.

– Kan du tilgi barnefar?

– Det har jeg allerede gjort for å klare å stå oppreist i dag. Hvis ikke hadde jeg blitt spist opp av negativitet og hat og et kan jeg ikke tillate meg av hensyn til min datter. Jeg skal jo være forbildet hennes.