Mazyar Keshvari dømt for våpentrusler mot eks-samboeren

Keshvari representerte Oslo, og var vara for Frp-leder og tidligere finansminister Siv Jensen i over seks år. Han har også vært leder for Oslo Frp.

Han har nå trukket seg fra alle politiske verv og meldt seg ut av Fremskrittspartiet.

Tar betenkningstid

Fredag er han dømt til fire måneders fengsel for grove trusler mot eks-samboeren sin. Det bekrefter hans forsvarer, John Christian Elden, overfor TV 2.

Samtidig som han ble dømt, ble han frifunnet for vitnepåvirkning, brudd på besøksforbud og andre trusler han var anklaget for å ha fremmet.

– Vi er glade for frifinnelse på tre av fire tiltaleposter, og tar dommen på fire måneder til etterretning, sier Elden.

Han opplyser at Keshvari ikke har bestemt seg for om han vil godta dommen, eller om han vil anke.

– For han er det viktigste å komme seg videre i livet, sier Elden.

Det var Avisa Oslo som først omtalte saken.

Tidligere bedrageridømt

Keshvari ble i oktober idømt elleve måneder i fengsel for bedrageri overfor Stortinget.

Saken gikk helt til Høyesterett, som slo fast at han hadde inngitt 75 fiktive reiseregninger gjennom en periode på omkring tre år. Samlet beløp var på rett under 450.000 kroner. Regningene gjaldt reiser som aldri hadde funnet sted.

Saken begynte da Aftenposten i oktober 2018 avslørte at Keshvari hadde fått utbetalt penger for å dekke en rekke reiser som ikke hadde funnet sted. Den tidligere Frp-politikeren har betalt tilbake pengene og offentlig beklaget overfor Stortinget og det norske folk.