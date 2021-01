Reality-deltakelser skapte helsetrøbbel: – Det var vondt

Brødrene Pierre og Daniel Louis får egen TV-serie på Discovery+ til våren. Der skal vi bli bedre kjent med hvordan de egentlig er.

– Dere får se de mer seriøse sidene våre, konstanterer de.

Serien skal omhandle deres liv i hovedstaden. Sistnevnte har blitt far, og Pierre ønsker å være en god onkel og et godt forbilde.

– På Ex on the Beach så føler både jeg og Daniel at vi vet hva folk ønsker å se. Man legger på veldig mye show der. Det er ikke normalt for meg og for eksempel knulle en hel villa. Det er ikke noe jeg egentlig gjør på privaten, sier Pierre til God kveld Norge.

Duoen sier at de skal være seg selv på skjermen, men de skal være vel så morsomme som de har vært på Ex and the Beach. Alkohol og festing er derimot en ting det blir mindre av i denne serien.

Ingen av dem har vært på reality-festene i høst og vinter, og bruker heller tiden på familie og trening. Pierre mener han ikke fortjener skryt bare fordi han ikke fester. Han syns alle burde respektere myndighetenes regler.

– Det er ganske selvklart. Det er ganske normalt. Det er normalt å ikke feste hele tiden. Det er ingen som skal gjøre det, sier Pierre.

BRØDRE: Daniel (t.v) og Pierre er begge reality-veteraner i ung alder. Foto: Dplay/Discovery+

Ikke mer reality

Pierre har deltatt i Paradise Hotel og Ex and the Beach i både Sverige og Norge. Han sier slike deltakelser er mer brutalt enn mange tenker.

Forrige gang han var med på den norske versjonen av programmet, kom han dit med smerter. Han hadde nemlig spilt inn den svenske versjonen først, hvor han fikk krampeanfall og brakk armen. Han måtte opereres i Brasil.

– Så var jeg hjemme i en måned, så sendt tilbake for å gjøre den norske versjonen med 30 dager med bare alkohol. Det var vondt.

Han tviler på at han noen gang vil takke ja til å gjøre slik reality igjen, men ønsker ikke å være bombastisk. Da skal noen hoste opp voldsomt med penger, i alle fall.

– Det var enklere da jeg var 20 år. Mexico første gangen var ikke noe problem, men da jeg kom hjem denne gangen følte jeg at jeg måtte på sykehus.

– For noe fysisk eller psykisk, spør broren, før Pierre svarer:

– En blanding! Psykriatisk også.

Pierre sier at det er viktig å være bevisst på at mye alkohol er helseskadelig, og håper at fremtdige deltakere vet hvor utmattende en slik fylletur kan være.

Angrer ikke

Daniel er enig med broren, og sier det er tøft både psykisk og fysisk å feste slik man gjør på Ex and the Beach.

– Jeg var helt død begge gangene da jeg kom hjem. Alle andre var jo 20 år og ferskinger, så kommer jeg dit i 26-27-årsalderen.

Han er likevel svært takknemlig for deltakelsen.

– Man kan jo si at det er på grunn av Ex and the Beach at vi fikk sjansen til å komme hit vi er i dag.

Dette er ikke det første TV-prosjektet til brødrene etter Ex and the Beach. De har også vært programledere for Singletown på Discovery+.

– Det sliter ikke like mye på helsa å drive med det vi gjør nå, enn da vi reiste til Ex and the Beach en gang i året.